ASM L’AQUILA: ATTIVAZIONE SERVIZI “DECORO URBANO” E “PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE”

L’AQUILA – Asm spa L’Aquila annuncia l’avvio di due nuovi servizi operativi pensati per migliorare il decoro cittadino, contrastare il fenomeno del micro-abbandono e rispondere con tempestività alle esigenze della comunità: “Decoro Urbano” già attivo e il nuovo servizio a chiamata dell’utenza “Pronto Intervento Ambientale”.

L’Amministratore unico Lucio Luzzetti dichiara “Con l’attivazione di questi due nuovi servizi rafforzeremo il nostro impegno verso una città più pulita e più vivibile. La micro-raccolta quotidiana e il pronto intervento su segnalazione dei cittadini rappresentano strumenti concreti per rispondere con tempestività e qualità alle esigenze del territorio. ASM Spa L’Aquila continua a investire in soluzioni moderne e servizi efficaci al servizio della comunità, anche in vista della Capitale della Cultura”.

Servizio di Micro-Raccolta e Decoro Urbano

Il servizio nasce per affrontare in modo puntuale e mirato il problema del micro-abbandono in aree ad alta frequentazione, dove rifiuti di piccole dimensioni possono compromettere la qualità degli spazi pubblici anche in presenza dei normali cicli di spazzamento.

Obiettivo principale

Assicurare la rimozione rapida di rifiuti di piccolo taglio, come cicche di sigarette, scontrini, carta, contenitori per bevande e altro materiale leggero disperso su marciapiedi, aree pedonali, aiuole o giardini, piazze e zone del centro storico.

Modalità operative

Gli interventi sono svolti da operatori dedicati, dotati di attrezzature specifiche per la raccolta manuale e meccanica, operativi al di fuori degli orari tradizionali di spazzamento.

Frequenza e aree interessate

La micro-raccolta viene effettuata quotidianamente, con particolare attenzione alle fasce orarie di maggiore afflusso e alle aree individuate come più critiche in collaborazione con gli Uffici Comunali.

Benefici attesi

· Maggiore percezione di pulizia e decoro

· Riduzione della dispersione di mozziconi e microplastiche

· Miglioramento complessivo della qualità dell’ambiente urbano

Servizio Urgente a Chiamata dell’Utenza (“Pronto Intervento Ambientale”)

Il nuovo servizio di pronto intervento ambientale è pensato per fornire una risposta immediata ed efficace ai casi di degrado improvviso e alle situazioni di potenziale pericolo igienico-sanitario segnalate direttamente dai cittadini.

Obiettivo principale

Intervenire rapidamente in caso di:

· mini-discariche abusive appena formate;

· sversamenti accidentali di rifiuti;

· situazioni critiche o potenzialmente pericolose evidenziate dall’utenza.

Modalità di attivazione

L’attivazione del servizio sarà accompagnata dal presente comunicato e, a seguire, da una pagina dedicata sul sito di ASM S.p.A. L’Aquila (www.asmaq.it), attraverso la quale i cittadini potranno inoltrare le segnalazioni.

La campagna informativa sarà supportata da banner interattivi sulle testate locali online e da una comunicazione dedicata sui canali social aziendali, per garantire la massima reperibilità del servizio.

Processo di intervento

Una volta ricevuta la segnalazione, personale qualificato interverrà entro un breve tempo, ripristinando le condizioni di sicurezza, igiene e decoro dell’area interessata.

Benefici attesi

· Maggiore partecipazione attiva della cittadinanza

· Rapidità nella risoluzione delle criticità

· Riduzione dell’abbandono illecito grazie alla certezza dell’intervento immediato