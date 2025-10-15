L’AQUILA – “Certo, se dovessimo applicare il Manuale Cencelli, al gruppo L’Aquila protagonista dovrebbe toccare anche un posto in giunta, e potremo rivendicare l’Asm, ma noi siamo nati per garantire stabilità alla maggioranza di centrodestra, e dunque lungi da noi dal chiedere poltrone, e figuriamoci se vogliamo accendere uno scontro con Fratelli d’Italia”.

Con questa articolata argomentazione, il consigliere comunale dell’Aquila con delega alla Montagna, Luigi Faccia, maestro di sci, e fedelissimo del sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi di Fdi, intende smentire che il suo gruppo consiliare, L’Aquila protagonista, creatura dello stesso sindaco, diventata seconda forza a palazzo Margherita, con ben sei consiglieri, stia ingaggiando una singolar tenzone per ottenere la presidenza della Asm, la società che si occupa del ciclo dei rifiuti, dove dal 9 agosto è scaduto il presidente, Lanfranco Massimi.

Vacante anche la poltrona al Sed, il Servizio elaborazione dati, ma qui tutti danno per scontata la riconferma del direttore Gianfranco Di Benedetto. Enti ora retti pro tempore dai rispettivi presidenti del collegio sindacale.

Eppure, secondo fonti bene informate, a bussare con decisione alla porta del sindaco per ottenere la presidenza dell’Asm, è stato il capogruppo della civica, Alessandro Maccarone, forse a insaputa, è lecito supporre, dello stesso Faccia.

Creando imbarazzo a Biondi, presidente Anci e responsabile nazionale Enti locali del partito, pronto a fare le valige per il parlamento nel 2029, preso qui tra due fuochi, quello del suo partito e quello della sua civica, creata per contrastare il suo grande avversario politico interno, il senatore Guido Liris, capogruppo commissione Bilancio alla Camera, vice coordinatore abruzzese, ex assessore regionale al Bilancio ed ex vicesindaco di Biondi, e che controlla anche da Roma parte di Fdi nel consiglio comunale dell’Aquila.

Maccarone ha da poco abbandonato polemicamente la Lega, unendosi a Maria Luisa Ianni, Laura Cococcetta e Guglielmo Santella, ex forzisti, gli ultimi due per poco dopo aver lasciato L’Aquila Futura, Stefano Flamini e appunto Luigi Faccia, eletto assieme a Fabio Frullo (poi passato all’Udc), nella lista del sindaco Civici indipendenti nelle elezioni del 2022.

Rappresentante in giunta è per L’Aquila protagonista Manuela Tursini, con delega al Sociale, anche lei “ereditata” da Forza Italia. Seconda forza dopo Fdi, che ha sette consiglieri.

Per Faccia in realtà, “per quanto riguarda l’Asm, la discussione è sulla figura professionale adatta a rilanciare una azienda che ha qualche problema”. Per usare un eufemismo, verrebbe da aggiungere, visto che la società dopo aver subito l’incendio dell’ottobre 2023 nella struttura dell’area industriale di Bazzano, che ha distrutto buona parte della sua flotta aziendale, ben 26 mezzi, naviga in pessime acque, e dal bilancio consolidato appena approvato in Consiglio comunale, le perdite dell’ultimo esercizio sono di 170mila euro e soprattutto i debiti sono a quota 9 milioni, di cui quasi 7 milioni verso fornitori. Con la raccolta differenziata ancora clamorosamente bassa rispetto alle medie, bel lontana dal 60% fissata come quota minima.

Ammette però Faccia, “con sei consiglieri, applicando il Manuale Cencelli, potremmo rivendicare anche un assessore in più, oltre a Tursini, ed anche la presidenza dell’Asm, ma, nostro principale ruolo è garantire la stabilità e penso di parlare a nome del tutto il gruppo, e non abbiamo dunque nulla a che pretendere, perché si sa che poi lungo questa strada si rischia di andare allo scontro. Aggiungo comunque che il presidente del Centro turistico del Gran Sasso, Gianluca Museo, seppure espressione di Fdi, lo sentiamo anche nostro, e con lui la collaborazione, lo dico da consigliere delegato alla Montagna, è eccellente”.

Certo è che “se il sindaco ci vorrà onorare di un assessore, ben venga”, chiosa Faccia.