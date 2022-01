ASM L’AQUILA: IN DISTRIBUZIONE ECOCALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’AQUILA -L’Ecocalendario 2022, per la raccolta differenziata dei rifiuti, è realizzato, come ogni anno, da ASM Spa e dal Comune dell’Aquila Assessorato all’Ambiente ed è in distribuzione gratuita presso tutte le edicole della città e delle frazioni, presso le sedi del Comune e presso la delegazione di Paganica e di Sassa oltre che all’info point in p.zza della Fontana Luminosa.

L’Ecocalendario fornisce tutte le indicazioni utili per un’adeguata raccolta differenziata dei rifiuti, ricorda di esporre i bidoni all’esterno della propria abitazione il giorno antecedente il giorno di raccolta. Importantissimo è controllare sempre i giorni di raccolta, soprattutto in prossimità dei giorni festivi dove la raccolta della frazione di rifiuti può subire delle variazioni.

Ma, non è tutto, nell’Ecocalendario sono riportate le informazioni di come e dove smaltire le varie frazioni di rifiuti, raccolte nel porta a porta, cosa inserire nella Plastica metallo e alluminio (bidone Giallo), nell’Organico (bidone Marrone), nella Carta, Cartone e Tetra pack (bidone Bianco) nel Vetro (bidone Blu), da che ora gli operatori passano e quando finisce la raccolta. Gli utenti troveranno cosa e dove smaltire le frazioni di rifiuti e gli ingombranti non raccolti con la raccolta differenziata porta a porta.

Oltre all’Ecocalendario le informazioni si trovano nel sito aziendale, nell’App di ASM L’Aquila e sui social