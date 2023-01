ASM L’AQUILA: PRESENTATO L’ECOCALENDARIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA, IL VADEMECUM

L’AQUILA – Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione dell’Ecocalendario 2023 della Asm dell’Aquila.

L’ecocalendario 2023 sarà anche nel linguaggio Braille e tutte le info con i QR code in collaborazione con L’unione Ciechi italiana e ipovedenti, per facilitare la raccolta differenziata-

L’Ecocalendario è stato presentato dal Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi da Antonio Rotondi per l’Unione Ciechi e Ipovedenti, L’Assessore all’ambiente Fabrizio Taranta, l’amministratore unico di ASM Spa Lanfranco Massimi e il dirigente del settore disability manager Vincenzo Tarquini.

Inoltre sono state illustrate le novità dell’Ecocalendario 2023 per tutti i cittadini aquilani, come la possibilità dal gennaio 2023 dell’inserimento delle bioplastiche nella frazione del rifiuto organico.

SCARICA ECOCALENDARIO

Calendario 2023 L’AQUILA – 29.11.2022 – 20.20_compressed

IL VADEMECUM

NOVITÀ PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2023

Da gennaio 2023 nella frazione di rifiuto ORGANICO è possibile inserire le BIOPLASTICHE (biodegradabili compostabili) come: buste della spesa, sacchetti per la frutta, posate, bicchieri e stoviglie biodegradabili, capsule del caffè compostabili. La presenza di uno di questi simboli sui materiali in bioplastica attesta le caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità richieste dalla normativa. Sviluppato dal CIC in collaborazione con Certiquality. Il Consorzio Italiano Compostatori è un’organizzazione senza fini di lucro che si occupa di promuovere e valorizzare le attività di riciclo della frazione urbana dei rifiuto dei sottoprodotti Rilasciato dal gruppo TÜV AUSTRIA, leader nei servizi su misura nel campo di collaudo, ispezione, certificazione e formazione, grazie anche all’acquisizione dell’ente Vinçotte nv Marchio dell’Associazione EuropeanBioplastics,certificabile sia da Vinçotte che da DINCertco.

ACCORDO CON L’UNIONE ITALIANA IPOVEDENTI PER IL SUPPORTO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’Asm spa in accordo con il Comune dell’Aquila già dal 2019 aveva avviato un supporto tecnico con l’associazione provinciale fornendo delle etichette in Braille posizionate sui bidoni (dove vi era un residente ipovedente) per aiutarli nella raccolta differenziata. Dal 2023 è stato fornito il materiale cartaceo in modo tale, che l’associazione potesse tradurlo nel linguaggio Braille. Inoltre sono stati fatti una serie di QR code che possono essere identificati dai lettori e telefonini degli associati in modo che possano avere tutte le informazioni riportate nell’ecocalendario. Il sito di ASM spa L’Aquila è in fase di sistemazione in base alle esigenze richieste dall’associazione.

BUONE REGOLE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERIMENTO RIFIUTI ECOCALENDARIO 2023

Giorni di raccolta: ad ogni giorno corrisponde il tipo di raccolta

Lunedì – ogni 15 giorni Vetro contenitore BLU

Martedì – Organico e Bioplastiche contenitore MARRONE

Mercoledì – Carta e Tetrapak contenitore BIANCO

Giovedì – Secco residuo Indifferenziato contenitore VERDE

Venerdì – Plastica, Metalli e Alluminio contenitore GIALLO

Sabato – Organico e Bioplastiche contenitore MARRONE

(la raccolta potrebbe subire variazioni durante l’anno in prossimità delle festività)

Esposizione dei rifiuti.

I rifiuti separati vanno esposti all’esterno dell’abitazione nei contenitori (singoli, condominiali o di prossimità) ricevuti da ASM Spa nei seguenti orari: Dalle ore 22:00 del giorno prima, alle ore 5:00 del giorno di raccolta. La raccolta si effettua dalle ore 6:00 alle ore 17:00. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori forniti da ASM Spa L’Aquila ed esposti sul suolo pubblico (marciapiedi o, in mancanza, a margine del tratto di strada adiacente la propria abitazione), avendo cura di non arrecare intralcio ai pedoni e alla circolazione, dalla sera antecedente il giorno di raccolta. Per la raccolta in condominio e di prossimità si consiglia di rispettare l’ecocalendario e rispettare i giorni. I contenitori vengono consegnati in comodato d’uso gratuito da Asm S.p.A L’Aquila

RACCOMANDAZIONI

In caso di trasferimento in altro Comune o di spostamento di residenza in altre zone della Città, è necessario provvedere a comunicare ad Asm S.p.A la variazione . La pulizia e il lavaggio dei contenitori è a carico dell’utente ( Famiglia, Condominio, Attività economica, Ente ). Ricordiamo che Asm S.p.A L’Aquila opera ed è attiva sul territorio 365 giorni all’anno. FRAZIONI DI

RIFIUTO RACCOLTE IN MODALITÀ DIFFERENZIATA E AVVIO AL RECUPERO ORGANICO e BIOPLASTICHE

(Biodegradabili/Compostabili) – Contenitore Marrone L’Organico va inserito nel contenitore Marrone usando buste Biodegradabili/Compostabili. I Residenti in singole abitazioni, che producono piccoli quantitavi di sfalci e potature (max 20 kg) possono esporli all’esterno della propria abitazione in busta chiuse Biodegradabili/Compostabili, di fianco al contenitore da 20 lt nei giorni prestabiliti per la raccolta dell’organico. I residenti in condominio o coloro che hanno il servizio di raccolta di prossimità, che producono residui verdi dei balconi privati o sfalci e potature dei giardini (max 20 kg), possono utilizzare buste Biodegradabili/Compostabili e depositarle all’esterno del contenitore condominiale/di prossimità Marrone. Dal 2023 è possibile inserire nella raccolta dell’organicoPLASTICHE BIODEGRADABILI COMPOSTABILI come: buste della spesa, sacchetti per la frutta, posate, bicchieri e stoviglie biodegradabili, capsule del caffè compostabili e retine della frutta che riportino i simboli riconosciuti dal Consorzio nazionale

BIOREPACK. L’ORGANICO NON VA IN DISCARICA.

L’Organico una volta raccolto viene inviato nei centri autorizzati dal Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C) e dal consorzio delle bioplastiche BIOREPACK, per la produzione di un ammendante compostato da impiegare in agricoltura o attività di floro vivaismo, noto come: “COMPOST DI QUALITA”

LA PLASTICA I METALLI E L’ALLUMINIO

Giallo La Plastica i Metalli e l’Alluminio, vanno inseriti tutti assieme nel contenitore da 50 litri o nel contenitore condominiale Giallo, esclusivamente in buste di plastica e non lasciati sfusi. Coloro che occasionalmente producono quantitativi maggiori di plastica o di metalli o di lattine e alluminio, possono inserirli in una busta di plastica e posizionarli all’esterno, di fianco al contenitore Giallo il giorno previsto per la raccolta della Plastica Metalli e Alluminio. I rifiuti in plastica in metallo e in alluminio vanno svuotati dai residui di bevande, cibo o altro e schiacciati (le lattine e la plastica) e poi inseriti nel contenitore Giallo.

LA PLASTICA NON VA IN DISCARICA

La Plastica una volta raccolta viene inviata presso i centri autorizzati dal Consorzio COREPLA, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il recupero dei rifiuti da imballaggio in Plastica. La plastica si ricicla e si trasforma MPS (Materia Prima Secondaria) con una vasta gamma di utilizzi finali. Le tecnologie di riciclo a disposizione permettono oggi di ottenere MPS con caratteristiche equivalenti al polimero vergine.

L’ ALLUMINIO NON VA IN DISCARICA

L’Alluminio possiede caratteristiche ottimali per il riciclo: può essere riciclato al 100% e riutilizzato all’infinito per dare vita ogni volta a nuovi prodotti. Circa il 90 % dell’alluminio prodotto dal nostro Paese proviene dal riciclo. Una volta raccolto separatamente l’alluminio viene avviato al recupero tramite il Consorzio CIAL, Consorzio Nazionale per il Riciclo e Recupero degli Imballaggi in Alluminio.

I METALLI FERROSI NON VANNO IN DISCARICA

Gli Imballaggi in materiali ferrosi ( barattoli, scatolette, latte, tappi, capsule, fusti e bombolette spray ) sono riciclabili al 100 % e all’ infinito. Il Consorzio che li raccoglie e li porta a trasformazione è RICREA, Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

LA CARTA IL CARTONE IL TETRA PAK

Contenitore Bianco La Carta e il Cartone, insieme alle confezioni in Tetra Pak vanno raccolti ed inseriti nel contenitore da 50 lt o nel contenitore condominiale Bianco, sfusi o in buste di carta effettuando il massimo abbattimento volumetrico (Cartone e Carta vanno schiacciati o spezzati). Non inserire la carta in buste di Plastica. Coloro che occasionalmente producono quantitativi maggiori di Cartone possono piegarlo, legarlo con della corda e posizionarlo all’esterno di fianco al contenitore Bianco il giorno previsto per la raccolta della Carta e Cartone. Le confezioni di Tetra Pak vanno inserite nel contenitore Bianco svuotate da residui di cibo e senza i tappi di plastica che vanno invece inseriti nei contenitori della plastica.

LA CARTA, IL CARTONE E IL TETRA PAK NON VANNO IN DISCARICA

La Carta , il Cartone e il Tetra Pak una volta raccolti vanno inviati presso i centri autorizzati dal Consorzio COMIECO, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. La finalità del Consorzio è il riciclo e il recupero degli Imballaggi di origine Cellulosica, che seguono il trattamento necessario per essere trasformati in altra CARTA E CARTONE IL VETRO – Contenitore Blu Il Vetro va inserito nel contenitore da 50 litri o nel contenitore condominiale Blu, sfuso senza sacchetti di plastica. Evitare di lasciare i residui di cibo e bevande. Togliere i tappi di metallo o altro materiale che va conferito secondo la tipologia. Non inserire ceramica, pirex e cristalli.

IL VETRO NON VA IN DISCARICA

Il vetro una volta raccolto viene inviato presso i centri di raccolta autorizzati dal consorzio COREVE il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale, il vetro si ricicla all’infinito e si trasforma in altro vetro.

SECCO RESIDUO INDIFFERENZIATO

Contenitore Verde Il secco residuo Indifferenziato va inserito nel contenitore da 50 litri o nel contenitore condominiale Verde chiuso in buste e non sfuso. Qui vanno inseriti tutti rifiuti che non è possibile differenziare.

INGOMBRANTI

Nel Centro Raccolta sito a Bazzano in Via Degli Opifici e quello in zona Centi Colella (di prossima apertura) è possibile conferire rifiuti ingombranti in modalità differenziata. Possono essere conferiti in particolare Ingombranti, RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), imballaggi di carta e cartone, vetro, plastica, legno, alluminio, ferro, sfalci e potature, batterie, accumulatori, pneumatici e olio minerale esausto. I quantitativi accettati sono quelli di un utilizzo domestico. L’apertura al pubblico da lunedi a sabato dalle ore 8:30 alle 13:30. Domenica chiuso. Si accede al Centro di Raccolta forniti di documento di riconoscimento in corso di validità e se necessario altra documentazione richiesta dall’addetto. Fermo restando il regolamento del Centro di Raccolta, possono accedere al centro anche le utenze non domestiche, dopo apposita convenzione e con quantitativi specifici rifiuto per rifiuto. Qualora il rifiuto non fosse ritenuto idoneo, è facoltà del personale addetto respingere il conferimento. Possono conferire nel centro di raccolta esclusivamente i residenti del comune dell’Aquila e dei comuni soci A.S.M. S.p.A.

RACCOLTA INDUMENTI

Contenitori Stradali Recuperando gli abiti usati si riduce la quantità di rifiuti indifferenziati da smaltire in discarica e si compie un importante gesto di solidarietà sociale. – Cosa conferire: abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse , coperte, scarpe appaiate in buono stato e altri accessori per l’abbigliamento. – Cosa non Conferire: stracci, materassi, scarponi da sci, stivali di gomma e tutti i materiali non tessili – Come fare la Raccolta: conferire gli abiti usati in sacchi ben chiusi e non troppo voluminosi negli appositi contenitori

VERDI STRADALI.

Gli indumenti dopo la raccolta vengono selezionati, stoccati e igienizzati, seguendo un processo di tracciabilità. Il capo che entra nel cassonetto verde non idoneo per la distribuzione verso i canali sociali, viene correttamente riciclato in impianti industriali che ne permettono la rigenerazione, trasformazione e reinserimento sul mercato con la massima legalità.

PILE ESAUSTE

Le pile esauste non vanno assolutamente inserite nel contenitore verde del Secco Residuo Indifferenziato, ma smaltite negli appositi contenitori a forma cilindrica posizionati presso i tabaccai, negozi di bricolage, supermercati, scuole ed altre attività commerciali.

FARMACI SCADUTI

I farmaci scaduti non vanno assolutamente inseriti nel contenitore verde del Secco Residuo Indifferenziato ma si possono smaltire attraverso appositi contenitori metallici Bianchi idonei alla raccolta dei farmaci scaduti, posizionati all’esterno di tutte le Farmacie Comunali.

OLI ALIMENTARI ESAUSTI

L’ Olio alimentare va inserito nella tanica fornita, in comodato d’uso gratuito da A.S.M S.p.A L’Aquila . L’utente è tenuto a svuotare il contenuto dalla tanica personale negli appositi contenitori stradali o in quelli posizionati nei piazzali dei supermercati. Vanno inseriti nella tanica solo olio e grassi commestibili, olio vegetale esausto, olio di frittura, olio di palma, olio di semi vari, olio di girasole. L’olio alimentare esausto se raccolto in modo differenziato , e soprattutto non disperso negli scarichi o in natura, oltre ai vantaggi di carattere ambientale è anche una fonte di risparmio energetico perché è possibile dopo corretti processi di rigenerazione, un riutilizzo come combustibile industriale.

SANZIONI

Come previsto dall’ordinanza sindacale n. 154 del 07/10/ 2016 i comportamenti non in linea con le disposizioni date saranno sanzionati.