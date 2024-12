ASM: ROMANO, “SITUAZIONE CRITICA, CONTI IN ROSSO. CHI GOVERNA LA CITTA’ DEVE INTERVENIRE”

L’AQUILA – “L’Asm versa in una condizione critica: chi governa la città deve assumersi la responsabilità di una situazione preoccupante poiché oramai incancrenita a un anno fa”.

Così, in una nota, il consigliere comunale Paolo Romano, capogruppo L’Aquila Nuova, in merito alla situazione dell’Asm, Aquilana società multiservizi.

“Oggi, come allora, è stata approvata dal Consiglio comunale la delibera relativa alla razionalizzazione e all’analisi delle società di cui l’amministrazione detiene partecipazioni dirette o indirette. E, oggi come allora – aggiunge -, si è proceduto con la proroga di un anno del contratto di servizio ad Asm per tamponare, con un’anticipazione di risorse per un massimo di 4 mesi, un’emergenza ormai strutturale e legata a diversi fattori”.

“Il primo – spiega Romano – è legato ai conti dell’azienda: al 31 dicembre dello scorso anno Asm ha chiuso l’esercizio con un passivo 6,8 milioni di euro verso i fornitori a fronte di soli 571mila euro disponibili sul conto bancario ma il medesimo contratto di servizio è stato prolungato anche per l’annualità in corso; la preoccupazione che si presenti il medesimo scenario dovrebbe far uscire dal torpore in cui è caduto il centrodestra visto che il margine di disponibilità e di tesoreria presentano un passivo di oltre 3 milioni di euro”.

“In secondo luogo, contravvenendo a quanto stabilito dalla giunta con un apposito atto di indirizzo e alle disposizioni dell’Arera, non vi è traccia né di un nuovo piano industriale né di un nuovo contratto di servizio che avrebbe consentito di aumentare i trasferimenti secondo nuovi parametri, a partire da quelli generati dalla rivalutazione Istat. Non vi è traccia, inoltre, dei 600mila euro promessi dal Comune per l’acquisto di nuovi mezzi e macchinari: la stessa cifra Asm la impegnerà però per il loro noleggio, con ulteriore, pesante aggravio, per le casse societarie. Rimane bloccato, infine, dal 2021 il concorso per l’assunzione di nuovo personale, con conseguente ricorso a lavoratori interinali impiegati in mansioni ordinarie nonostante la Corte dei Conti abbia precisato che il loro utilizzo sia possibile solo in condizioni di straordinarietà e contingenza”.

“Di fronte a tutto ciò, eccezion fatta per sporadici e isolati tentativi da parte di alcuni esponenti del centrodestra, la maggioranza tratta con sufficienza e approssimazione una situazione che rischia di pregiudicare, negativamente e irreparabilmente, il futuro della società e dei suoi lavoratori nonché dei servizi che questi garantiscono alla comunità”, conclude Romano.