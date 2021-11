ASP 1 TERAMO: QUARESIMALE REPLICA A PEPE, “DEBITI EREDITATI DAL CENTROSINISTRA”

TERAMO – “Il consigliere Pepe non finisce mai di stupire. Attacca l’attuale giunta regionale in merito alla situazione debitoria relativa alla Asp 1 di Teramo, senza specificare che abbiamo ereditato una situazione difficile e complicata proprio per la scarsa attenzione e l’incapacità dimostrata da lui ed ai suoi colleghi quando amministravano la Regione”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale con delega al Sociale, Pietro Quaresimale, della Lega

“Se avessero a suo tempo lavorato bene, con la giusta programmazione, oggi non ci troveremmo questa situazione di difficoltà che lui denuncia. Probabilmente l’ex assessore Pepe ha anche la memoria corta su ciò che poteva fare e non ha fatto per evitare che oggi si debba correre ai ripari.

L’attuale giunta regionale nel corso del 2021 ha stanziato 3 milioni di euro per i servizi alla persona, di cui uno ne ha fruito proprio l’ASP di Teramo”.

“Nel contempo, insieme all’assessore Veri, ho preparato un intervento programmatorio teso a riportare i conti in ordine. Da anni non venivano adeguate le tariffe e di conseguenza non si riusciva a chiudere il bilancio. Adesso abbiamo anche previsto un altro stanziamento di 7 milioni di euro, di cui gran parte serviranno proprio alla Aspi di Teramo – prosegue Quaresimale -. Capisco le difficoltà a cui si sta andando incontro, ma come ho già avuto modo di dire alle organizzazioni sindacali e a molti dipendenti, stiamo lavorando per mettere la parola fine a questa annosa situazione debitoria. Riuscire a riparare agli errori del passato, compresi quelli dell’ex assessore Pepe, e garantire un futuro sereno sia agli ospiti delle case di riposo sia a chi li assiste e ogni giorno si impegna con il proprio lavoro, è un nostro primario obiettivo”.