ASP 1 TERAMO: SCIOPERO IL 23 GIUGNO, “STIPENDI IN RITARDO E ASSENZA PIANO INDUSTRIALE”

TERAMO – “Visto il perdurare della condizione di criticità economica dell’Azienda per il Servizi alla Persona n. 1 che “fa registrare ogni mese ritardi nell’erogazione degli stipendi in diverse strutture di cui all’oggetto ed il rischio crescente di un’interruzione dei servizi”, i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fisascat hanno indetto uno sciopero per giovedì 23 per l’intera giornata lavorativa

Si svolgere un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori del personale i dalle ore 09.30 alle ore 12.30 in Largo San Matteo a Teramo.

A venire contestata l’assenza di un piano aziendale della ASP n. 1 Teramo in relazione ai servizi erogati che garantisca la continuità dei servizi

