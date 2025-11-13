ASP ABRUZZO: VERI’ E SANTANGELO INCONTRANO SINDACATI, “VERSO NUOVA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA”

PESCARA – Rafforzare e rilanciare, attraverso un percorso normativo e nuovi strumenti economico-finanziari, il ruolo delle Aziende dei Servizi alla Persona (le Asp) nel sistema degli erogatori pubblici in ambito socio-sanitario.

È stato il tema al centro dell’incontro, che si è svolto oggi pomeriggio a Pescara nella sede del Dipartimento Sanità, convocato dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e dall’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo.

La riunione, richiesta dai sindacati per fare il punto su alcune vicende che riguardano la Asp 1 della provincia di Chieti – si legge in una nota -, “è stata occasione per illustrare ai sindacati il lavoro che la Regione sta portando avanti su più fronti e che ha visto, nell’ultimo Consiglio regionale, l’approvazione di un emendamento che amplia le possibilità per le stesse Asp di accedere alle procedure di autorizzazione e accreditamento. Un incontro costruttivo, durante il quale anche i sindacati hanno mostrato apprezzamento per le posizioni espresse dall’amministrazione regionale”.

“La scelta di convocare al Dipartimento Sanità questa riunione, a cui ne seguiranno altre con tutte le Asp della regione – spiega Verì – non è stata casuale: pur essendo la vocazione delle Asp di natura prettamente sociale, è nostra precisa intenzione definire ancora meglio il loro ruolo e supporto in ambito sanitario. Una funzione che nel tempo è stata spesso considerata marginale, ma che invece oggi può rappresentare una risorsa preziosa nel potenziamento dell’assistenza territoriale, favorendo la deospedalizzazione di tanti pazienti cronici che trovano difficoltà nell’accesso alle strutture residenziali. Sono anche a buon punto i lavori del tavolo tecnico per la definizione delle nuove tariffe delle prestazioni, per garantire la sostenibilità del sistema”.

Le Asp, nella visione di Verì e Santangelo, “possono rappresentare realmente l’anello di congiunzione per una reale integrazione socio-sanitaria con le Asl”.

“Ed è stato questo – aggiunge Santangelo – il messaggio che abbiamo voluto condividere con i sindacati, nell’ottica di quella condivisione dei progetti e dei percorsi che il governo regionale ha sempre portato avanti con gli altri interlocutori istituzionali”.

Ma l’assessore alle Politiche sociali, durante l’incontro di oggi, ha portato anche una risposta immediata alle istanze della Asp 1 Chieti, alle prese con problemi di liquidità finanziaria.

“Gli uffici del Dipartimento Sociale – ha annunciato – stanno ultimando i controlli di legge su un finanziamento di circa un milione e 200mila euro che nei prossimi giorni sarà accreditato alla Asp, così da risolvere le criticità contingenti. Difficoltà che siamo certi saranno presto risolte in modo strutturale grazie al lavoro che stiamo portando avanti con il Dipartimento Sanità”.