ASP: DI MARCO, “A CEPAGATTI E ABBATEGGIO SENZA STIPENDIO DOCENTI SCUOLE PRIMARIE”

PESCARA – “Raccolgo con molta preoccupazione la segnalazione del sindacato UGL riguardo agli stipendi non corrisposti ai docenti delle scuole dell’infanzia paritarie di Cepagatti e Abbateggio, entrambe a titolarità dell’ASP 1 Pescara. Una situazione che rischia di compromettere il corretto svolgimento dell’attività formativa e che crea gravi difficoltà economiche e personali agli insegnanti coinvolti”.

Lo dichiara il consigliere regionale Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio.

“Il mancato pagamento va avanti da mesi e per capire quale ostacolo ci sia ho inviato una richiesta formale inviata oggi alla Commissione di Vigilanza, perché ci sia un intervento immediato. Resta difficile comprendere – prosegue Di Marco – come, nonostante la presenza di numerosi bandi e risorse disponibili per molte attività, si possa lasciare senza il giusto compenso proprio le figure apicali della formazione scolastica. È un fatto inaccettabile per la dignità dei lavoratori, oltre che un danno per le comunità educative”.

“Per questo ho chiesto che in Commissione vengano ascoltati tutti i soggetti coinvolti e si possa giungere rapidamente a una soluzione: UGL, il Commissario dell’ASP 1 Emiliano Di Genova e l’Assessore regionale all’Istruzione Roberto Santangelo. Sanità, istruzione e lavoro – conclude Di Marco – sono ambiti fondamentali della vita delle persone. Se li lasciamo degradare, lasciamo solo e isolato il territorio, soprattutto le comunità più piccole e fragili. Serve responsabilità da parte di tutti per ristabilire dignità ai docenti e garantire un futuro solido alle nostre scuole”.