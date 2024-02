ASP1 TERAMO: QUARESIMALE, “VIA LIBERA AI LAVORI GEMMA MARCONI E PROROGA CANZIO”

TERAMO – Un progetto esecutivo, con i lavori che partiranno entro 6 mesi, dell’intervento per la Scuola Gemma Marconi, pari a circa 1,8 milioni di euro.

L’assessore regionale al Sociale Pietro Quaresimale è intervenuto, in conferenza stampa a Teramo (presso la Casa di Riposo De Benedictis), con il commissario ASP di Teramo Roberto Canzio, per importanti novità.

È stato infatti completato l’iter amministrativo per procedere all’affidamento dell’esecuzione delle opere. La Scuola dell’Infanzia Gemma Marconi è una struttura dell’ASP 1 Teramo. Il fabbricato, a seguito del sisma 2016, è stato dichiarato inagile e con ordinanza speciale è stato inserito tra le proprietà dell’ASP1 finanziate per la ricostruzione.

Inoltre, l’assessore Quaresimale, ha annunciato la proroga del Commissario Canzio, dovuta al fatto che “la sua ottima gestione ha consentito di contenere la situazione debitoria di oltre 10 milioni di euro di debiti, con il rischio di chiusura, che ho trovato in ASP al mio insediamento in Giunta”.

L’assessore ha ribadito l’importanza del Piano Industriale adottato per la valorizzazione del Patrimonio Immobiliare dell’Asp1 “le case di riposo di Teramo, Civitella e Nereto avranno un futuro grazie all’azione del Commissario Canzio supportato dall’assessorato che rappresento e dalla Giunta regionale”.

Per l’assessore va evidenziata la positività della partenza dei lavori nei cantieri “per una scuola riferimento per l’utenza del centro di Teramo e chiusa per troppo tempo”.

Quaresimale ha precisato: “Abbiamo messo a disposizione delle Asp regionali un contributo complessivo di 7 milioni di euro con assegnazione di € 3.971.851,86 alla A.S.P. n.1 della Provincia di Teramo. Si tratta di misura straordinaria di sostegno, che cumulata ad altri contributi, rappresenta un intervento particolarmente efficace per coprire i costi del servizio durante il periodo emergenziale e post emergenziale e per alleviare la situazione di difficoltà economica della ASP 1 di Teramo”.

L’assessore ha poi ricordato di nuovo che “dopo il primo avviso nel quale la Regione ha erogato all’Asp 1 di Teramo la somma di 1,4 milioni di euro, sono stati erogati ulteriori fondi di circa 300 mila euro quale Bonus Energia oltre al contributo di 139 mila euro ad integrazione dei costi sostenuti per i servizi diurni resi nella casa di riposo De Benedictis nel periodo della pandemia attraverso il fondo dedicato ai progetti speciali”.