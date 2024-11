L’AQUILA – “È stata una manifestazione che ha richiamato un folto e ingessato pubblico e che ha proposto, alla presenza di big nazionali ed abruzzesi, i temi più importanti ed i successi che stanno dimostrando la efficacia del governo Meloni, a partire dalla crescita economica e della occupazione, dalla inversione di tendenza nella lotta alla immigrazione clandestina diminuita del 64 per cento. Sottolineo che i fatti dimostrano che l’Abruzzo è prioritaria nella agenda politica nazionale e si conferma laboratorio politico essendo stata la prima regione italiana ad aver organizzato l’evento ‘Aspettando Atreju’, la grande kermesse nazionale di FdI in programma a Roma dall’8 al 15 dicembre prossimi”.

Sono parole all’insegna della soddisfazione quelle pronunciate ad AbruzzoWeb.it dal senatore abruzzese Etel Sigismondi, coordinatore abruzzese meloniano nel commentare i risultati degli eventi messi in campo dal partito in Abruzzo ieri sera a Pescara per introdurre la grande manifestazione nazionale Atreuj di Roma che quest’anno si svolgerà al Circo Massimo.

Ieri sera, organizzati dalla federazione del capoluogo adriatico guidato dal coordinatore, Stefano Cardelli, sono stati tre gli eventi: il primo in piazza Sacro Cuore sulla tematica della violenza contro le donne e poi al Museo delle Genti d’Abruzzo, il secondo e il terzo, questo ultimo il clou, rispettivamente sulla terza età e Un momento di confronto sui principali temi di attualità in particolare i risultati ottenuti dal governo di Giorgia Meloni, premier che è stata eletta deputato in Abruzzo nel collegio L’Aquila-Teramo.

Un riconoscimento che suggella il fatto che l’Abruzzo sia considerato dai vertici nazionali una roccaforte politica e anche portafortuna visto che con le vittorie di Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, primo capoluogo di regione conquistato da FdI, e di Marco Marsilio, primo governative meloniano, è cominciata la cavalcata vincente che ha condotto il partito in vetta alla classifica italiana. Ad intervenire a Pescara, i vertici regionali: oltre a Sigismondi e Marsilio, i due vice coordinatori regionali, il senatore aquilano Guido Liris e il deputato pescarese Guerino testa. Tra i big nazionali, Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Insieme al viceministro sono intervenuti nel panel “L’Italia torna a correre” anche Giovanni Donzelli. responsabile Nazionale Dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, responsabile Nazionale Dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia, Marco Osnato presidente della VI Commissione Finanze, oltre a Marsilio.

“E stata una manifestazione che ha ben introdotto la grande manifestazione di Atreju a Roma nella quale il nostro partito promuove riflessioni e dibattiti sui grandi temi confrontandoci anche con chi la pensa diversamente – ha spiegato ancora Sigismondi -. Ringrazio la dirigenza abruzzese in particolare la federazione di Pescara che non si è risparmiata per organizzare alla perfezione questa pre-kermesse nazionale”.

“Per chi governa questa nazione e, come me, ha responsabilità di governo – ha dichiarato Bellucci – immergersi tra le persone è la possibilità di avere un ritorno di energia positiva che ci incoraggia ad andare avanti. Come Governo Meloni abbiamo cambiato paradigma non solo del lavoro, ma anche delle politiche sociali. Ad una cultura basata meramente sui sussidi, noi abbiamo proposto un paradigma fondato sulla libertà, sul diritto al lavoro e sul poter e dover partecipare alla crescita dell’Italia. Abbiamo voluto riconoscere un ruolo da protagonista al lavoro – ha continuato -. Sono particolarmente fiera di poter parlare di record d’occupazione femminile, oggi al 53%, ma ogni mattina mi alzo e penso a quelle restanti donne escluse ancora dal mercato lavoro. Il diritto di ogni donna ad essere riconosciuta per quanto vale non passa per una vocale al femminile: è la destra italiana ad aver determinato la prima donna alla Presidenza del Consiglio dei ministri; siamo stati noi a raggiungere il record occupazionale; siamo stati noi a varare numerose misure volte all’inclusione lavorativa delle donne così da contribuire allo sviluppo del paese”.

Secondo il vice ministro, “l’obiettivo è uno solo: far partecipare tutti, nessuno escluso, e avere pensatori liberi di poter pensare e partecipare in ogni modo, autonomo o dipendente che sia. La mia identità professionale è la cosa più cara che ho, e io credo che ogni imprenditore che si alza la mattina e mette a rischio tutto sia un eroe, e come tale vada riconosciuto, non con l’etichetta di evasore che da sempre gli mette addosso la sinistra”.

“Il Governo Meloni – ha aggiunto – è quello che dice che non esistono lavori o cittadini di serie a e di serie b, ma solo italiani a cui va garantito il diritto di vivere la propria vita in maniera libera e autodeterminata. A chi ci dice che siamo disattenti verso i giovani e i più fragili, ricordo che nei confronti dei primi è il Governo Meloni ad aver stanziato oltre 250 milioni di euro per aprire comunità giovanili in nome dello sport, della formazione, della musica e dell’arte. Ed è sempre questo esecutivo a potenziare i servizi sociali con oltre 300 milioni di euro come ad aver varato la prima riforma in favore delle persone anziane, in 78 anni della Repubblica italiana, con oltre un miliardo di euro messo a disposizione che ancora non basta ma che dà sicuramente il segno di quanto le persone siano per noi una priorità”.

Infine, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade domani, il viceministro ha spiegato: “per una vera difesa della donna, tra le tante azioni del Governo Meloni, abbiamo raddoppiato i fondi del Piano di prevenzione e contrasto alla violenza, abbiamo diffuso il numero antiviolenza 1522, abbiamo reso strutturale il reddito di libertà. Sono sempre stata convinta che una donna è molto più fragile quando non può puntare sulle proprie risorse economiche, e la nostra azione in questo senso è sempre stata – e continuerà ad essere – particolarmente incisiva”.