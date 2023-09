ASPETTANDO “LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI”: UNIVERSITA’ D’ANNUNZIO RIANIMA LO “STELLA MARIS”

MONTESILVANO – L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, per la prima volta, si prepara ad animare gli spazi dello “Stella Maris” di Montesilvano che sta per diventare uno dei poli di ricerca avanzata dell’Ateneo sul territorio metropolitano.

Sarà questo il prologo della nuova edizione de “La Notte Europea dei Ricercatori”, la sera del 28 settembre, dalle ore 19.

In programma c’è lo spettacolo “Canzoni per sempre” con Giò Di Tonno, che avrà al suo fianco Vittorio Matteucci e Graziano Galatone.

“Una felice sintonia e la proficua sinergia tra la “d’Annunzio”, il Comune di Montesilvano e lo stesso Giò Di Tonno hanno reso possibile in brevissimo tempo l’idea del rettore, Liborio Stuppia, di organizzare un grande evento nell’area di quello che molti conoscono come ‘l’aeroplanino’, una struttura abbandonata da moltissimi anni e, fino ad un anno fa quando fu stipulata la convenzione tra Ateneo e Comune, destinata a restare vuota e spenta”, si legge in una nota dell’Università.

Prima dello spettacolo musicale sarà lo stesso rettore della “d’Annunzio” Stuppia, con il direttore generale, Giovanni Cucullo, ad accogliere autorità e ospiti e ad illustrare al pubblico i progetti che l’Ateneo sta calibrando sullo “Stella Maris”.

Con loro ci sarà la professoressa Elisabetta Dimauro che, in qualità di coordinatore del gruppo che sta organizzando “La Notte dei Ricercatori 2023”, ha voluto inserire questo momento speciale come prologo della grande manifestazione in programma nel campus universitario di Chieti, venerdì 29 settembre prossimo, dalle ore 16 in poi, e ne presenterà l’intenso programma che vedrà coinvolti ricercatori e docenti della “d’Annunzio”, ospiti e artisti tra i quali il professor Vincenzo Schettini con il suo show “La fisica che ci piace”.

Come accadrà il 29 settembre per “La Notte Europea dei Ricercatori 2023”, anche per questo appuntamento del 28 a Montesilvano, al fine di consentire la presenza di tutti, comodamente e senza rischi, è stato predisposto un sevizio di navetta gratuito che collegherà il parcheggio di scambio antistante il “Pala Dean Martin” con lo “Stella Maris”. Il servizio di andata e ritorno inizierà alle 18:00 e riprenderà dopo la fine dello spettacolo musicale.

“Quello di giovedì 28 sera sarà un momento molto importante per la ‘d’Annunzio’ – annuncia Stuppia – e per tutto il territorio nel quale non vediamo e non vogliamo confini né campanilismi ma il luogo di una grande comunità culturale e sociale che si apre al mondo. Annuncerò quali sono i progetti che andremo ad attivare in quella sede ridando così vita allo ‘Stella Maris’ che ha in sé anche un valore simbolico in questo momento. Oltre alla storica linea architettonica che lo caratterizza, il suo essere spazio aperto verso l’Adriatico contiene quasi fisicamente tutto il valore di questa grande apertura che la “d’Annunzio” vuole continuare a incarnare e promuovere”.