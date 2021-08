ASPETTANDO LA PERDONANZA: GLI EVENTI A L’AQUILA DAL 19 AL 22 AGOSTO

L’AQUILA – È un programma denso e variegato quello della rassegna “Aspettando la Perdonanza”, promossa dall’amministrazione comunale per disegnare un percorso di accompagnamento e attesa verso gli eventi previsti in occasione del 727° Giubileo aquilano.

Si inizia il 19 agosto con un doppio appuntamento.

Alla Villa Comunale di Paganica si esibirà uno dei cantautori italiani più apprezzati e conosciuti, Edoardo Bennato, che dalle 21:30 terrà un concerto con la sua sua band. Sempre giovedì 19 agosto al Parco del Castello si svolgerà “Shakespare e i sogni di una città”: un viaggio esperienziale, fatto di musica, danza, luci e poesia, tra le quattro stagioni – autunno, inverno, primavera ed estate – scandito dai sonetti del grande drammaturgo inglese a cura della Phm events. Saranno ammessi gruppi di massimo venticinque persone con cicli di visite che inizieranno alle 20:15 e dureranno un’ora (i successivi, pertanto, inizieranno alle 21:15, 22:15 e 23:15).

Venerdì 20 agosto sul palco della scalinata di San Bernardino, una delle novità dell’estate aquilana, la compagnia L’AquilaDanza-Teatro dei 99 darà vita a un suggestivo musical dedicato all’indimenticabile Lucio Dalla.

Sabato 21 agosto alle 21:30 ad Arischia è in programma il concerto del gruppo musicale “La rappresentante di lista”, formazione tra le più solide e amate dell’underground italiano, che ha partecipato al festival di Sanremo di quest’anno con il brano “Amare”.

Si chiude domenica 22 agosto con due eventi. Alle 18 partirà la passeggiata musicale nel parco del Castello. Un percorso con 4 stazioni dove il pubblico potrà godere a 360° della bellezza architettonica del Forte Spagnolo calandosi nelle atmosfere di diverse epoche, ammirando ballerini provenienti dal Teatro Dell’Opera di Roma, dall’ Accademia Buccellato Rossi, da Notre Dame de Paris e dal corpo di ballo Art Nouveau dell’Aquila.

Alle 21 arte e cultura si incontrano nuovamente sul palco della scalinata di San Bernardino con una performance in cui saranno protagoniste le opere del maestro aquilano Giancarlo Ciccozzi che faranno da preludio al monologo del critico e storico d’arte Vittorio Sgarbi dedicato a Dante Alighieri.

“Quello che proponiamo è un cartellone di appuntamenti che si configura come una mini rassegna, in cui si concentrano esperienze e sensibilità diverse tra loro: dalla musica d’autore a quella più alternativa, passando per la danza, l’arte e la poesia. Un viaggio per coinvolgere l’intero territorio, il centro storico e le frazioni, con iniziative importanti in attesa di quelle che animeranno la settimana della Perdonanza celestiniana” dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco Raffaele Daniele, rispettivamente presidente e coordinatore del comitato Perdonanza.

La partecipazione agli eventi è gratuita, eccezion fatta per il concerto di Bennato.

Nei prossimi giorni saranno fornite informazioni e dettagli per le modalità di prenotazione.