“ASPETTANDO LA PERDONANZA”: MUSICHE E DANZE DI EPOCHE DIVERSE DOMENICA 22 AL PARCO DEL CASTELLO

L’AQUILA – Domenica 22 agosto alle ore 18.00, spazio a quattro suggestivi spettacoli lungo le mura che circondano il Castello Cinquecentesco dell’Aquila, appena restituito in tutta la sua bellezza alla città, in un vero e proprio itinerario in quattro stazioni tra musiche e danze di quattro epoche diverse.

La direzione artistica dell’evento, intitolato Tra ‘passi’… E ripassi storici – inserito nel cartellone “Aspettando la Perdonanza” a cura del Comune dell’Aquila – è stata affidata ad Ornella Cerroni, quella musicale al Maestro Gennaro Spezza; le coreografie sono del Maestro Simone Pergola per le parti classica e neoclassica e di Alessio Colella e Riccardo De Totero per quella contemporanea. La voce narrante è di Andrea Fugaro.

Le quattro stazioni si animeranno per far godere il pubblico della bellezza architettonica del Castello Cinquecentesco, calandosi nelle atmosfere di diverse epoche, ascoltando dal vivo le formazioni musicali e ammirando i ballerini provenienti dal Teatro Dell’Opera di Roma, dall’Accademia “Buccellato Rossi”, dall’Accademia Nazionale Danza di Roma e dal Corpo di Ballo Art Nouveau dell’Aquila.

Un attore guiderà in questo viaggio nel tempo il pubblico, che ad ogni spettacolo troverà danzatori in abiti caratteristici di ogni periodo storico e diverse formazioni musicali a seconda dell’epoca di riferimento: un trio rinascimentale, un quintetto di archi ed un quintetto di ottoni, che eseguiranno musiche medioevali e rinascimentali del ‘500 e ‘600 e, attraversando alcuni tra i più significativi compositori del ‘700 e ‘800, come Rossini, Ponchielli, J.S.Bach, F.J.Haydn, arriveranno alla musica del ‘900 di Puccini, a quella passionale di Piazzolla e alla pop music dei Queen. L’approdo di questa traversata musicale e danzante, sarà l’area verde circolare situata di fronte l’Auditorium Renzo Piano, lato Viale Gran Sasso d’Italia.

IL PROGRAMMA

ore 17.45

ritrovo presso il parcheggio di fronte il ponte dell’entrata principale del Castello.

ore 18.00

“Il Rinascimento” nella location n. 1 intorno alle mura storiche del castello nella parte posteriore.

Ore 18.30

“il Settecento”, nella location n. 2, a seguire dopo cento metri dalla prima stazione.

Ore 19.00

“L’Ottocento”, nella location n.3 situata nel cortile esterno della chiesa nel Parco del Castello.

Ore 19.30

“Il Novecento”, nella location n. 4 situata nell’area circolare dietro Auditorium Renzo Piano, lato Viale Gran Sasso.

Prenotazione obbligatoria a cura del Comitato Perdonanza con Ticketone .

Ingresso gratuito.

Posti a sedere: 40 per ogni location.

N.B. Gli spettacoli sono itineranti ed abbracciano quattro epoche storiche diverse in un unico evento.

Chi prenota il biglietto assisterà a tutto il percorso con un’unica prenotazione.