ASPETTANDO LA PERDONANZA: VIOTTORIO SGARBI PRESENTA L’ARTISTA AQUILANO CICCOZZI

L’AQUILA – Vittorio Sgarbi presenterà l’artista aquilano Giancarlo Ciccozzi in occasione della 727^ Perdonanza Celestiniana. Domenica 22 agosto alle ore 21.30 ci sarà lo spettacolo artistico e culturale del professor Sgarbi nell’ambito de: “Aspettando la Perdonanza” presso la scalinata di San Bernardino.

Lo spettacolo è curato dall’Associazione italiana per l’arte e la cultura del mondo – AIACM, il cui presidente, Maura De Meo, esprime tutta la sua riconoscenza agli sforzi fatti dal Comune dell’Aquila, nella persona del sindaco Pierluigi Biondi, al vice Raffaele Daniele, e ai componenti del Comitato Perdonanza il cui direttore artistico è Leonardo De Amicis.

La direzione artistica dello spettacolo “Sgarbi presenta Ciccozzi – Il sommo poeta nostro contemporaneo”, questo è il titolo dello spettacolo, è stata affidata allo stesso Giancarlo Ciccozzi.

“La 727/a edizione della Perdonanza Celestiniana prevede un programma costruito per L’Aquila con artisti importantissimi e il riconoscimento della Rai per l’alto valore dell’evento” – ha detto lo stesso sindaco Biondi. L’evento, con la celebrazione del maestro Ciccozzi da parte del critico d’arte più famoso d’Italia, sarà l’occasione per parlare anche del sommo poeta e della divina commedia in relazione a Papa Celestino V e alla stessa Perdonanza Celestiniana, bene immateriale dell’UNESCO. Un riferimento anche ad Ignazio Silone che vinse nel ’68 il Premio Campiello proprio con la sua ultima fatica letteraria “L’avventura d’un povero cristiano”.

Per finire in bellezza ci sarà un omaggio musicale al maestro Franco Battiato con la partecipazione dei maestri Raffaele Di Nicola, Giuseppe Cistola, Lorenzo Di Nicola e il soprano Tatiana Vanderlei.

L’ingresso è gratuito. I biglietti si possono prenotare sul sito della Perdonanza Celestiniana nella sezione “Aspettando la Perdonanza” – “Sgarbi presenta Ciccozzi, il sommo poeta nostro contemporan