ASSALTO AL BANCOMAT: URLA DEI RESIDENTI METTONO IN FUGA I LADRI A ORTONA

ORTONA – Le urla di alcuni residenti hanno scongiurato l’assalto: è accaduto la notte scorsa nella frazione Caldari di Ortona dove intorno alle 2.30 due persone incappucciate e che probabilmente in mano avevano una ‘marmotta’, l’ordigno utilizzato dai malviventi per far perdere esplodere i bancomat, stavano armeggiando intorno al bancomat della filiale della Bper.

Ma alcuni residenti si sono affacciati e notata la scena hanno gridato che chiamavano i carabinieri. I due a quel punto hanno desistito e si sono dati alla fuga.