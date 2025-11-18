CHIETI: ASSALTO A PIETRATE ALL’AUTOBUS DELLA SQUADRA DI CALCIO, IDENTIFICATI 15 ULTRAS DALLA POLIZIA

CHIETI – Le Digos delle Questure di Macerata e di Chieti indagano per risalire agli autori dell’imboscata all’autobus che dpmenica scorsa, nel tardo pomeriggio, stava riportando in Abruzzo i giocatori del Chieti Calcio dopo la partita persa per due a zero sul campo di Recanati. La formazione neroverde dopo questa ennesima sconfitta è in grave crisi e la tifoseria è scontenta al punto che alcuni facinorosi hanno assaltato il bus.

Sono state identificate 15 persone appartenenti alla tifoseria organizzata. I sospettati erano a bordo di minivan da nove posti utilizzati per la trasferta. Ed è stato l’autista del bus della squadra a raccontare come essi si siano mossi. Potrebbero essere accusati di violenza privata, danneggiamento aggravato, fino al getto di cose pericolose oltre a essere sottoposti a Daspo.

I fatti sono avvenuti lungo la strada, circa un chilometro prima del casello di Loreto della A14, quando la sede stradale è stata invasa da una ventina di persone che, grazie a una repentina manovra del conducente del pullman, non sono state investite.

In quei frangenti il mezzo è stato raggiunto da alcune pietre, una delle quali ha infranto il vetro oscurato laterale destro dell’uscita di sicurezza, mentre il vetro interno non ha riportato alcuna lesione. Sulla carrozzeria è presente anche una piccola ammaccatura.