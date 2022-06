L’AQUILA – “Ci sono due dati politico che emerge da queste elezioni comunali, sia a livello regionale che nazionale: l’asse tra Partito democratico e movimento 5 stelle semplicemente non esiste più, con la quasi scomparsa dei pentastellati. E che le elezioni si vincono al centro, uno spazio politico che se ben strutturato e non inteso come un’addizione di piccoli partiti senza un progetto, è capace di attrarre un elettorato sempre più mobile”.

Così nell’intervista ad Abruzzoweb Camillo D’Alessandro, deputato e segretario di Italia Viva Italia alla vigila della visita di domani in Abruzzo del leader nazionale, il senatore Matteo Renzi.

Per quanto riguarda la scissione nel movimento 5 stelle con la nascita di Insieme per il futuro di Luigi Di Maio, osserva D’Alessandro, “in un momento di estrema difficoltà del paese, quello che è avvenuto non ha fatto che confermare quello che noi diciamo da tempo. ovvero che Giuseppe Conte è una finzione, e rivendichiamo con l’orgoglio quello di aver fatto cadere il suo governo”.

Alle 17:30 l’ex premier presenterà al Teatro comunale Maria Caniglia a Sulmona il suo ultimo libro “Il Mostro”. Evento pubblico aperto a tutti. Alle 20.30 sarà in Val di Sangro, ad Atessa, presso il Centro Eventi Agorà in Via Pescara, dove il Senatore Matteo Renzi incontrerà amministratori locali, imprenditori e cittadini all’evento : “Che cosa accade dopo? Nel mondo che cambia tra pandemia e guerra. Quali prospettive per il Paese.” L’incontro riguarderà la prospettiva economica del Paese ed, in particolare per l’Abruzzo, verrà affrontato il tema dell’automotive alla luce dei cambiamenti in corso. A questo secondo evento, per motivi di sicurezza e di spazi, parteciperanno solo coloro che si sono prenotati.

Nel merito dei risultati di IV D’Alessandro ha sottolineato l’affermazione del coordinatore provinciale Paolo Romano a L’Aquila il più votato della coalizione, e della coordinatrice provinciale Marika Bolognese a San Salvo.