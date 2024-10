ASSEGNATO ALLA SCRITTRICE ABRUZZESE PELLICCIONE IL PREMIO INTERNAZIONALE “SPOLETO ART FESTIVAL”

L’AQUILA – E’ stato assegnato alla giornalista e scrittrice abruzzese, Monica Pelliccione, il Premio internazionale Spoleto art festival letteratura 2024, con il saggio “L’Aquila segreta” (Arkhé edizioni). La cerimonia di premiazione si è svolta il 28 settembre scorso, nel chiostro di San Nicolò, a Spoleto. La commissione del Menotti art festival, presieduta dal professor Luca Filipponi, ha conferito a Pelliccione il premio “per meriti letterari, artistici e culturali attinenti all’opera, con la valutazione del percorso culturale e professionale della scrittrice”. Il libro “L’Aquila segreta”, edito a 15 anni dal sisma del 2009 che ha colpito il capoluogo abruzzese “è un racconto per testi ed immagini, che svela una città la cui storia va oltre le tracce visibili, tra memorie antiche e recondite, archetipi e riverberi di autentica cultura”. Un viaggio a ritroso, dove lo sguardo del lettore si posa sui palazzi edificati con il commercio della lana. L’assonanza del 99 risuona nello sgorgare limpido dell’acqua della Rivera, nei castelli fondatori su decreto federiciano. L’Aquila, nuova Gerusalemme, nell’intuizione imperiale di Federico II di Svevia. La pianta della città ricalca le linee della partenopea Napoli, come da disegno di Pico Fonticulano. Giochi di luce e coincidenze ancestrali, miracoli e misteri. Un libro ricco di suggestioni e misticismo, simboli e leggende che conducono il lettore per mano alla scoperta di una città nascosta ai più, di un patrimonio di narrazioni antiche e passi storici, tutto da svelare.

Il Menotti art Festiva Spoleto 2024, kermesse internazionale, è organizzato dall’Istituto europeo per la formazione (Iefo) con il patrocinio dell’Unione Europea, in collaborazione con prestigiose istituzioni tra cui Fondazione Tau e Associazione Culturale giovani europei. Pelliccione, che a marzo scorso ha ricevuto il titolo di Ambasciatrice della Universum Academy Switzerland, con delega ai rapporti diplomatici nella Repubblica italiana, è stata insigni di recente, a Caserta, del “The gran Award to Excellence”, Premio internazionale alla carriera letteraria.