ASSEGNATO IL BISENTINO D’ORO 2022: PREMIATO IL MAESTRO DI MASSIMANTONIO

TERAMO – Si è tenuta a Bisenti domenica 18 dicembre, presso il Teatro Comunale, la serata finale del Premio il “Bisentino d’Oro” 2022, riconoscimento assegnato ogni anno a uomini, donne o Associazioni di Bisenti che si sono distinti nella vita professionale, culturale, sociale, artistica, scientifica e sportiva, dando lustro e visibilità al paese. Dopo alcuni anni di sospensione, oggi il Premio rappresenta un appuntamento imperdibile che si ripete secondo una consolidata tradizione.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco del luogo con il patrocinio del Comune di Bisenti, è stato presentato e moderato dall’avvocato Luca Salini.

L’apposita commissione ha deciso di conferire il Premio al Maestro Claudio Di Massimantonio, bisentino doc e attuale Direttore del Conservatorio di Musica “A. Casella” dell’Aquila, dove ha formato e educato all’arte del suono intere generazioni di studenti.

Dopo una breve introduzione di Luca Salini, sono intervenuti il Sindaco di Bisenti Renzo Saputelli, il Presidente della Pro Loco di Bisenti Luciano Scocchia e il Presidente della commissione Gabriele Barbarossa, che hanno anticipato il momento clou del conferimento del Premio.

Il riconoscimento è stato assegnato al Maestro Di Massimantonio in quanto “ha portato avanti l’attività professionale con dedizione, estro, passione e competenza, come certificato anche dai numerosi apprezzamenti ricevuti dalla critica e dalla collaborazione con i più prestigiosi maestri del panorama nazionale e internazionale, nonché dai costanti e autorevoli inviti a tenere concerti in Italia e all’estero, dando un contributo fondamentale per la conoscenza esterna e per la promozione del nome di Bisenti, e, quindi, un apporto concreto e di elevato spessore anche alla divulgazione della storia, della cultura e delle tradizioni del suo paese d’origine”.

Pertanto il Maestro Di Massimantonio ha instaurato un legame profondo con l’amata Bisenti e, con il suo indiscusso talento artistico, ha conferito lustro, prestigio e visibilità al paese.

A conclusione dell’evento è stato proiettato un video celebrativo della figura di Claudio Di Massimantonio, realizzato e curato da Luigi Lucci.