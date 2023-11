ASSEGNATO UN PREMIO NAZIONALE ALLA POLIZIA URBANA DI SULMONA. IL SINDACO, “PROFUSO GRANDE IMPEGNO”

SULMONA – Il Comandante Maggiore Domenico Giannetta e l’intero Corpo di Polizia Locale di Sulmona (L’Aquila) saranno insigniti del prestigioso Premio assegnato dal Comitato Scientifico del Forum di Polizia Locale. L’importante riconoscimento sarà consegnato nella cerimonia ufficiale che si svolgerà a Bergamo, nelle giornate del 28 e 29 Novembre prossimi.

Il Comitato Scientifico, esprimendo congratulazioni al Comandante di Polizia Locale e alla sua organizzazione per essere stati selezionati per il Premio, elogia l’impegno e la dedizione, dimostrati dal Corpo di Polizia Locale di Sulmona nell’ambito della sicurezza pubblica, pietra miliare per garantire la pacifica e civile convivenza nelle città.

“Questo premio non solo riflette l’impegno straordinario profuso, ma testimonia anche l’importante impatto nel migliorare la qualità della vita nella comunità”, conclude il Comitato Scientifico. “Questo Premio ci riempie di soddisfazione, come riconoscimento al Corpo di Polizia Locale della professionalità e abnegazione quotidiane, con le quali opera, in fattiva collaborazione con il Sindaco Gianfranco Di Piero e l’Amministrazione comunale, a sostegno della sicurezza urbana e del benessere della Città di Sulmona” ha commentato il Comandante Giannetta. “Esprimo vivi rallegramenti al Comandante e al Corpo di Polizia Locale, per questo prestigioso riconoscimento, che dà lustro a tutti gli operatori di Polizia Locale e alla Città di Sulmona” ha concluso il Sindaco Gianfranco Di Piero.