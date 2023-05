ASSEGNAZIONE MAP E PROGETTO CASE: COMUNE L’AQUILA CONDANNATO PER COMPORTAMENTO DISCRIMINATORIO

L’AQUILA – La Corte di appello ha sostanzialmente confermato la condanna del Comune dell’Aquila per un comportamento discriminatorio nelle assegnazioni di Map e Progetto case attraverso il bando del 2020.

Con questa sentenza, in parziale accoglimento del ricorso di Associazione studi giuridici sull’immigrazione, è stata decisa la condanna con il pagamento delle spese, compensi vari per somme intorno ai 7mila euro.

Il ricorso fu presentato ai sensi dell’articolo 44 testo unico immigrazione. I giudici, di fatto, hanno respinto l’appello incidentale dell’ente contro una precedente sentenza del tribunale. La persona che aveva fatto ricorso e la sua famiglia hanno ottenuto l’alloggio negato inizialmente come riferito dai legali.

Ci sono poi le spese legali per gli avvocati Alberto Guariso, di Milano, e Gianni Piscione, di Pescara, della parte ricorrente che ammontano a 13 mila euro.

Il settore Opere pubbliche diffuse nel 2020 l’avviso per chiedere l’assegnazione degli alloggi Case e Map in esecuzione della deliberazione di giunta comunale. Ci furono moltissime domande, cosa che comportò una serie di difficoltà oggettive nelle valutazioni degli aventi diritto. Il Comune ha già impegnato le somme per pagare il dovuto.