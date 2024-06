ASSEGNI DI CURA A DISABILI GRAVI: VARATO AVVISO PER LA EROGAZIONE DAL COMUNE DI AVEZZANO

AVEZZANO – L’Amministrazione comunale di Avezzano (L’Aquila) ha varato in questi giorni l’avviso per l’erogazione dei cosiddetti “Assegni di Cura” riservati alle persone con disabilità grave o gravissima e comunque in condizione di non autosufficienza.

«La nostra Amministrazione continua ad avere, come da sempre, la massima attenzione per coloro che si trovano a vivere situazioni di grave difficoltà – commenta il Vicensindaco con delega al Sociale, Domenico Di Berardino -. Questo nuovo provvedimento punta ad offrire un sostegno a chi ha bisogno di cure e assistenza continua a causa di una condizione di non autosufficienza per patologie o condizioni che comunque limitano la personale capacità di esercitare le normali attività quotidiane. Riteniamo, come Amministrazione e personalmente, che sia dovere di una pubblica amministrazione, ancor più di un comune – conclude Di Berardino – essere vicini e di sostegno a chi soffre ed è in condizioni di non autosufficienza e grave disabilità».

L’assegno di cura è finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità dell’assistenza alla persona in condizione di disabilità gravissima e/o di non autosufficienza e a garantirne la permanenza nel proprio contesto abitativo, sociale e affettivo, evitando il ricorso a strutture ospedaliere e/o residenziali.

La misura di sostegno è valutata in funzione dell’ISEE Socio-Sanitario (se l’interessato opta per tale scelta), della compromissione funzionale e livello di bisogno assistenziale e della compresenza di altri servizi/prestazioni socio-assistenziali già attivi secondo i criteri riportato nell’avviso.