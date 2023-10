ASSEGNO UNICO, SANTANGELO E TURSINI: “NO A TAGLIO MISURA, GOVERNO FACCIA PASSO INDIETRO”

L’AQUILA – “Da indiscrezioni stampa dei principali giornali economici italiani, sembrerebbe che il Governo voglia tagliare l’Assegno Unico per fare cassa in vista della prossima Finanziaria. Una scelta sbagliata sia nella forma che nel merito”.

A dirlo in una nota è Roberto Santangelo, presidente del Consiglio comunale dell’Aquila e vicepresidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, che continua: “L’Assegno Unico è uno dei pilastri del welfare familiare, l’unica concreta misura per contrastare l’inverno demografico che l’Italia sta vivendo. Un Governo di centro destra non può non porre attenzione a questo tema nella propria attività politica e amministrativa. Sarà mio impegno, insieme ai colleghi dei territori, far arrivare la mia contrarietà a Roma, in modo che si faccia un passo indietro e si scelga di allocare delle risorse sulla famiglia e sulla natalità”, conclude Santangelo.

Sul tema interviene anche l’assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, che rimarca l’importanza della misura:”Sono molte le famiglie, aquilane e abruzzesi, che contano sul contributo dell’Assegno Unico. Sono, infatti, risorse distribuite in base al reddito familiare e al numero di figli e un taglio di queste comporterebbe inevitabili disagi. L’Assegno Unico, inoltre, si configura come uno strumento utile a promuovere la natalità di cui il Paese ha bisogno e siamo fiduciosi che il Governo voglia continuare a muoversi in questa direzione”.