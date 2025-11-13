ASSEMBLEA ANCI: BIONDI A PANEL “EUROPA, MODELLO PNRR: RISORSE PER COMUNI CHE SANNO INVESTIRE”

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila e presidente dell’Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, interverrà domani, venerdì 14 novembre, a partire dalle ore 10.30, al panel dal titolo “Europa, modello PNRR: risorse per i Comuni che sanno investire”, in programma nell’ambito della 42esima assemblea annuale dell’Anci, in corso di svolgimento al polo fieristico di Bologna.

L’incontro – si legge in una nota – è dedicato all’analisi delle opportunità e delle sfide del modello europeo di investimento legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con l’obiettivo di promuovere un confronto tra amministratori locali, rappresentanti del governo e protagonisti del mondo economico sulle politiche di coesione e sulle strategie per favorire una crescita sostenibile, inclusiva e orientata all’innovazione.

A moderare il dibattito sarà Gianni Trovati, giornalista del Sole 24 Ore.

Il panel vedrà la partecipazione di Jeremy Rifkin, economista e sociologo statunitense di fama internazionale, del ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Gli altri sindaci coinvolti sono, invece, Alessandro Canelli di Novara e presidente della Fondazione IFEL, Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna e coordinatore dei sindaci delle città metropolitane Anci, Stefano Lo Russo, vicepresidente Anci, per Torino.

Il tema, così attuale, coinvolgerà nel dibattito anche Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, e Kata Tüttő, presidente del Comitato europeo delle Regioni.

La partecipazione di Biondi a un confronto di respiro internazionale riconosce l’impegno dell’Aquila e dei comuni abruzzesi nel processo di attuazione dei progetti del Pnrr, e sottolinea il ruolo centrale delle amministrazioni locali nella valorizzazione delle risorse europee e nella costruzione di un’Europa più coesa, digitale e sostenibile.