ASSEMBLEA ANCI GENOVA: BIONDI, “COMUNI CENTRALI PER SFIDE DEL PAESE”

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, è a Genova dove partecipa alla 40esima assemblea nazionale dell’Associazione dei Comuni (Anci), inaugurata ieri pomeriggio dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il titolo scelto quest’anno è “Tre colori sul cuore. I sindaci uniscono l’Italia” e fino a domani, al padiglione blu della Fiera di Genova, si susseguono incontri e dibattiti che ruotano attorno ad alcuni importanti macrotemi, come infrastrutture, energia, digitalizzazione, risorse dell’Unione europea, bisogni sociali, turismo e cultura.

“Insieme ai colleghi di tutta Italia ci ritroviamo per ragionare sulle grandi sfide per il paese che vedono inevitabilmente coinvolti noi sindaci, primo interlocutore dei cittadini con lo Stato sul territorio, storicamente in frontiera per dare risposte e contribuire allo sviluppo e alla coesione sociale”, rileva Biondi, “come hanno puntualmente e autorevolmente ricordato sia il capo dello Stato, sia il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il sindaco dell’Aquila, stamattina ha partecipato al talk su “Autonomia energetica: le comunità per le rinnovabili” al quale sono intervenuti anche Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito e Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione.

Prima di loro, si sono avvicendati Paolo Arrigoni, presidente Gestore dei servizi energetici-Gse spa (interamente partecipata dal Ministero dell’Economia), Marco Dellomonaco, Corporate Affairs & Strategic Relations Director City Green Light, Fiorenza Pascazio, sindaca di Bitetto e presidente Anci Puglia, Salvatore Pinto, presidente Axpo Italia (maggiore produttore svizzero di energie rinnovabili, leader internazionale nel trading di energia e nella commercializzazione di energia solare), Rosaria Succurro, sindaca di San Giovanni in Fiore e presidente Anci Calabria, e Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia.

Nel programma dell’Assemblea, previsti focus su temi cruciali quali crisi energetica, digitalizzazione e bisogni sociali delle comunità, le energie rinnovabili, le risorse europee e le priorità dei sindaci per le risorse per i bilanci.