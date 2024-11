ASSEMBLEA CONGRESSUALE ANCI: IL SINDACO DELL’AQUILA, “UN GRANDE RISULTATO CHE RAFFORZA L’ABRUZZO”

L’AQUILA – “Un risultato straordinario che rafforza ulteriormente l’Abruzzo nel panorama nazionale grazie alle investiture di peso assegnate dall’assemblea congressuale agli amministratori del nostro territorio nel consiglio nazionale e nell’ufficio di presidenza dell’Anci”.

Così il presidente dell’Associazione abruzzese e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – cui è stata assegnata la delega su Formazione amministratori e personale enti associati e Anci Comunicare, nell’ufficio di presidenza ANCI- a margine dell’assemblea congressuale dell’Associazione nazionale comuni italiani in corso di svolgimento presso il Lingotto di Torino fino al 22 novembre.

“Oltre al prestigioso incarico alla guida della commissione su Formazione amministratori e personale enti associati e Anci Comunicare, dell’ufficio di presidenza, per cui ringrazio il presidente Manfredi, la nomina del sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, quale delegato a Immigrazione, politiche per l’integrazione e accoglienza, insieme alla elezione, tra i vicepresidenti del consiglio nazionale dell’Anci, di Enrico Di Giuseppantonio e Alessandro Monaco, alla guida dei comuni di Fossacesia e Casacanditella in provincia di Chieti, unitamente alla presenza dei sindaci di Pescara, Carlo Masci, e di Chieti, Diego Ferrara – membri di diritto nel consiglio nazionale dell’associazione in qualità di amministratori di comuni di provincia -, rappresentano per la nostra regione un punto di forza, rispetto al passato, nel dibattito sulle politiche nazionali sulla crescita e lo sviluppo dei territori. Esprimo pertanto la massima soddisfazione per gli incarichi assegnati agli amministratori abruzzesi che sapranno ben rappresentare le istanze e le necessità di un territorio che finalmente riveste un ruolo di primo piano nel contesto nazionale” conclude il presidente Biondi.

Biondi parteciperà, tra diversi impegni, al tavolo su cultura e turismo che si svolge nell’ambito dell’assemblea alla presenza del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, che si terrà domani, venerdì 22, alle 9.