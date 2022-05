ASSEMBLEA NAZIONALE CONFINDUSTRIA: PODDA, “ABBIAMO DATO PROVA RESPONSABILITA’ SOCIALE”

L’AQUILA – Il presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Riccardo Podda, ha partecipato, a Roma, all’assemblea privata di Confindustria e ha incontrato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, con cui si è relazionato sulle sfide che attendono il sistema imprenditoriale e le nuove opportunità fornite dal Pnrr.

“Nella prova della fase pandemica”, ha dichiarato Podda, l’industria ha dovuto affrontare grandi sfide e dimostrare la sua responsabilità sociale. La seconda opportunità nasce dal Pnrr, dove sono state accolte molte delle proposte di Confindustria in un’ottica di crescita generale del Paese. Piano nazionale di ripresa e resilienza che rappresenta una grande leva di sviluppo anche per le imprese della provincia dell’Aquila”, ha sottolineato Podda.

“Con l’attuazione del Pnrr siano ad un momento di svolta, confidiamo in tempi stretti per raggiungere risultati importanti che possano ridare ossigeno all’economia delle singole realtà territoriali, compresa la nostra provincia”.

Nell’incontro Podda e Bonomi hanno affrontato anche il tema della crisi in Ucraina, “che ha provocato un notevole rialzo dei prezzi delle materie prime ed evidenti difficoltà negli approvvigionamenti.

Come Confindustria”, ha concluso Podda, sulla linea di quanto deciso a livello nazionale, daremo pieno sostegno alle decisioni assunte dal presidente del Consiglio, Mario Draghi sulle sanzioni e sulle misure di sostegno all’Ucraina in sede Ue e Nato. Anche alla luce di Confindustria sempre più coesa, unita, responsabile, dove non può esserci spazio per alcun collateralismo politico e partitico”. A margine dell’assemblea Podda ha salutato il past president, Vincenzo Boccia, in visita nella sede di Confindustria L’Aquila a febbraio 2020, in occasione del convegno “Innovazione, sviluppo, ricostruzione, il futuro delle aree interne”.