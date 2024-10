ASSEMBLEA PROGRAMMATICA PROVINCIALE DELLA LEGA A MONTESILVANO: PRESENTATI I 21 NUOVI DIPARTIMENTI

MONTESILVANO – Un momento di incontro e confronto per costruire un partito sempre più solido e radicato sul territorio. Un partito capace di operare concretamente nella quotidianità. E’ stata tutto questo l’assemblea programmatica provinciale della Lega Pescara, che si è svolta sabato 26, all’hotel Promenade di Montesilvano (Pescara) , e che ha visto la partecipazione di dirigenti della Lega, amministratori locali, militanti.

Durante l’incontro, si è parlato di temi come quello della sicurezza, in particolare nella città di Pescara, ma anche di aree interne, lavoro, parchi, acqua, turismo ed è stata annunciata la creazione di 21 Dipartimenti, “ognuno dei quali sarà coordinato dalle figure migliori presenti sul territorio. Una squadra competente e coesa”, ha spiegato Emanuele Evangelista, segretario provinciale della Lega.

“I Dipartimenti – ha evidenziato – avranno il compito di supportare l’attività degli amministratori locali e dei dirigenti di partito, di intercettare istanze e necessità e dare, quindi, le risposte concrete che i cittadini vogliono. Ci sono tutte le condizioni per fare bene. L’assemblea di sabato è un ulteriore passo avanti nella nostra azione politica, sempre più basata sull’organizzazione, sulla preparazione e sul lavoro costante sul territorio”.

All’iniziativa sono intervenuti Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo, Emanuele Imprudente, vice presidente della giunta regionale, Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega in Regione; Anthony Aliano, segretario cittadino della Lega di Montesilvano; Giada Di Muzio, coordinatrice provinciale Lega giovani Pescara.

Ha portato i suoi saluti anche Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali. “Sono molto contento – ha detto D’Eramo – perché è stata una giornata di riflessioni e proposte. E questo è il modo migliore per cercare di fare sempre di più. Eventi come quello di Montesilvano vanno ripetuti con costanza su tutto il territorio regionale perché rappresentano una giustissima chiave operativa che dà metodo e dà anche la possibilità ai tanti militanti di prendere la parola, di intervenire, offrendo spunti interessanti da approfondire”. “Dopo le elezioni regionali – ha detto D’Incecco nel suo intervento – si è aperta una fase nuova. Per costruire un partito che sia sempre più forte, è necessario ascoltare le idee che vengono dal territorio e metterle in pratica. Bisogna ripartire dal confronto quotidiano con le persone, che è quello poi che si sta facendo. Occorrono impegno, lavoro costante e riportare al centro dell’agenda politica i contenuti veri. Questa è la lega. Non il partito delle promesse, ma della concretezza e della gente”. Anche per Imprudente, “per continuare a crescere è fondamentale ascoltare i cittadini, le problematiche che ci sono e confrontarsi”. Imprudente ha poi spiegato, rispondendo ad alcune domande, ciò che si è fatto, si sta facendo e si farà in Regione su acqua, parchi, agricoltura.

Per Aliano, “è fondamentale ripartire dal territorio e allo stesso tempo creare una classe dirigente credibile”. Grande attenzione, come sempre, da parte della Lega ai giovani. “Dall’assemblea di sabato – spiega Di Muzio – è emerso l’appoggio incondizionato che il partito ha nei confronti dei giovani. Noi siamo pronti a fare la differenza nella vita politica di tutti i giorni, rispondendo con il lavoro concreto a chi preferisce utilizzare altri metodi per esprimere le proprie idee e facendoci portatori della voce di tante ragazze e ragazzi che vogliono costruire il proprio futuro nella nostra città”.

Dipartimenti tematici e coordinatori Aree Interne: Fabia Fattore (già consigliere provinciale e attuale consigliere comunale ad Alanno); Agricoltura: Luigi De Micheli Talamonti (Imprenditore agricolo); Attività produttive e Programmi Europei: Hermo D’Astolfo (Dottore in Scienze Politiche, già assessore a Manoppello e commissario regionale per lo Sviluppo Industriale dell’area Chieti-Pescara); Commercio: Antonio Prezioso (Commerciante); Cultura: Davide Di Vittorio (Archeologo e Consigliere comunale a Cappelle sul Tavo); Enti Locali – Formazione: Sandro Marinelli (Avvocato, Consigliere comunale e già sindaco di Pianella); Mondo animale: Norma Di Pentima (Imprenditrice e volontaria animalista); Pari Opportunità: Manuela Canonico (Impiegata e componente Commissione pari opportunità Provincia Pescara); Politiche della famiglia: Marianna Micolucci (Psicologa); Politiche giovanili: Filippo Guidi (studente); Politiche sociali: Maria Luigia Montopolino (Capogruppo Lega Comune di Pescara); Politiche per il rilancio dei centri storici: Fabio Chiavaroli (Imprenditore e Consigliere comunale a Collecorvino); Protezione civile: Fabiola Frisa (Volontaria protezione civile); Rapporti con il mondo sindacale e sistema aeroportuale: Armando Foschi (già Assessore comunale di Pescara e attuale segretario Ugl Chieti-Pescara); Sanità: Alì Younes (Medico chirurgo, anestesista ospedale di Popoli); Semplificazione e Sburocratizzazione: Manuela Cinquegrana (Avvocato); Sicurezza/Immigrazione: Matteo Mascitti (Segretario provinciale sindacato autonomo Polizia di Stato, Pescara); Sport: Fabio Silvestri (Imprenditore e fitness trainer); Transizione ecologica e Politiche del Mare: Ester Zazzero (Architetto, Funzionario e Ricercatore presso SUT_Sustainable Urban Transformation Srl); Trasformazione digitale: Marida De Vita (Libero professionista e facilitatore digitale); Turismo: Emanuele Scipione (Imprenditore nella ristorazione e accoglienza).