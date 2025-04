ASSEMBLEA REGIONALE DEI GIOVANI DEMOCRATICI A SILVI: GILENO, “IN ABRUZZO DISCRIMINATO IL DISSENSO”

SILVI – Una sala strapiena, un confronto vero e appassionato, con ragazze e ragazzi arrivati da tutta la regione: si è svolta ieri, giovedì 17 aprile, a Silvi (Teramo) l’assemblea regionale dei Giovani Democratici d’Abruzzo, ospitata dal circolo del Partito Democratico cittadino.

All’iniziativa hanno preso parte, oltre alle e ai numerosi giovani democratici, anche il segretario regionale del Partito Democratico Daniele Marinelli, il consigliere regionale Sandro Mariani e il segretario provinciale del partito Robert Verrocchio. Nel corso dell’assemblea è stato annunciato che nei prossimi giorni – in particolare alla vigilia del 25 aprile – sarà presentato pubblicamente un nuovo percorso di mobilitazione e proposta a sostegno dei diritti. Ampio spazio è stato dedicato al tema della libertà di espressione e di partecipazione nella nostra regione.

Nel suo intervento introduttivo, il segretario regionale dei Giovani Democratici Saverio Gileno ha dichiarato: “In Abruzzo stiamo assistendo a un tentativo continuo di criminalizzare il dissenso: l’abbiamo visto davanti al cantiere di Brecciarola, in Consiglio regionale e nei giorni seguenti alla pacifica protesta, con le intimidazioni di denuncia ad attivisti. Ma proprio mentre entriamo nella settimana della Liberazione, vogliamo ricordare che il 25 aprile non è solo memoria: è attualità, è libertà, è il diritto di esserci. E noi continueremo a difendere questi diritti, nelle piazze e nelle istituzioni. Lo faremo anche davanti a un contesto internazionale segnato da nuove derive autoritarie e dalla centralità di figure come Trump, Putin e Musk: il nostro compito è tenere accesa la fiamma della democrazia, ovunque essa venga minacciata”.

Il consigliere regionale Sandro Mariani ha ringraziato per la grande partecipazione e ha aggiunto: “I Giovani Democratici portano avanti ogni giorno un’opposizione vera, di proposta, come io cerco di fare in Consiglio regionale. Contro questa destra, che a tratti fa paura per quanto vuole reprimere ogni forma di voce libera, ci vuole coraggio. E sono felice che da questa assemblea sia arrivato forte e chiaro”

. Il segretario regionale del Partito Democratico Daniele Marinelli ha assicurato il massimo sostegno all’organizzazione giovanile, annunciando: “Nei prossimi giorni rilanceremo con forza la mobilitazione sulla sanità. Una battaglia fondamentale, dove i Giovani Democratici devono essere protagonisti: perché la questione della sanità, del debito abruzzese e dei conti pubblici riguarda direttamente il futuro e dunque riguarda i giovani.” I Giovani Democratici d’Abruzzo saranno in piazza il 25 aprile e nei prossimi mesi daranno vita a un ciclo di iniziative territoriali su diritti, sanità, partecipazione e sostegno ai referendum dell’8 e 9 giugno.