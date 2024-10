ASSEMBLEA SINDACI ASL CHIETI: BUCCI (LEGA) E SINDACO GAMBERALE, “NESSUNA PROPOSTA, SOLO ATTACCHI”

CHIETI – “L’assemblea straordinaria dei sindaci della Asl di Chieti-Lanciano-Vasto, tenuta ieri ad Atessa, non ha proposto e fatto nulla se non processare il direttore generale dell’azienda sanitaria Thomas Schael e il centrodestra. Ma ciò che lascia perplessi è il fatto che sono intervenuti consiglieri regionali e addirittura Camillo D’Alessandro, che non ricopre più ruoli amministrativi di alcun genere, assolutamente non titolati a parlare, non essendo sindaci. E’ stata, insomma, un’assemblea politicizzata ai massimi livelli”.

Così Maurizio Bucci, commissario provinciale della Lega Chieti e sindaco di Gamberale (Chieti). “La presenza di Paolucci e Menna – sottolinea – conferma che è stata solo una manifestazione politica del centrosinistra. E a questo punto mi chiedo se anche gli altri consiglieri regionali del territorio erano stati invitati a partecipare. Ed inoltre, chiedo, se è legittimo lo svolgimento di un’iniziativa di sindaci in cui possono intervenire tutti. E’ possibile – domanda ancora Bucci – svilire ad un ruolo politico così conclamato l’assemblea dei sindaci? Di certo, se si andrà avanti in questo modo, sarò costretto a non prendervi più parte. Anche gli altri sindaci del centrodestra erano alquanto sconcertati dalla piega dell’incontro. Quello che ho sentito e visto, non è corretto e rispettoso nei confronti di noi primi cittadini”.

“Con rammarico – prosegue il commissario della Lega – ho, inoltre, ascoltato l’intervento iniziale del presidente del Comitato ristretto e sindaco di Chieti, Diego Ferrara, che, senza alcun contraddittorio, ha attaccato pesantemente il Direttore generale della Asl. Ad un certo punto, si è addirittura soffermato a parlare dei problemi relativi al dissesto idrogeologico di Chieti, che nulla avevano a che fare con i temi dell’assemblea. Assemblea che è poi proseguita con un altro monologo, quello del sindaco di Atessa (Chieti) Borrelli, che naturalmente ha sparato a zero contro il centrodestra e Schael, e con altri attacchi del genere. Di proposte concrete per migliorare il territorio e i bisogni dei cittadini, che sarebbero dovute essere al centro dell’incontro, non si è assolutamente parlato. E questo non è accettabile. E’ stato, ripeto, uno spettacolo indecoroso”.