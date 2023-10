ASSEMBLEA UPI A L’AQUILA, CARUSO: “MATTARELLA CI ASCOLTERA’, SUA PRESENZA E’ STORICA”

L’AQUILA – “La presenza del presidente della Repubblica conferma l’importanza delle province, soprattutto in un momento che vede il Parlamento italiano impegnato nel processo di riforma. Il presidente ci ascolterà e sarà sicuramente interprete di un’esigenza di territorio, delle comunità che noi amministriamo. Una presenza unica, va ancora una volta ricordato, nella storia delle assemblee dell’Upi”.

Lo ha affermato il sindaco di Castel di Sangro e presidente della provincia dell’Aquila Angelo Caruso a margine della visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella all’assemblea Upi all’Aquila.

Per quanto riguarda i fondi del Pnrr Caruso ha poi continuato: “Abbiamo avuto buone disponibilità ma abbiamo difficoltà di attuazione, come avviene del resto in tante altre amministrazioni pubbliche stiamo facendo tutti gli sforzi possibili, per rafforzare l’apparato, in quanto le tempistiche vanno rispettate rigorosamente. E rappresenta un’occasione unica per il nostro Paese e i nostri territori. Anche qui in Abruzzo le opere progettate e messe in cantiere sono di straordinaria importanza per il rilancio del territorio”.

E a proposito di Pnrr, ma non solo: “nell’ultimo Consiglio provinciale abbiamo approvato lo schema di convenzione per poter svolgere i ruoli stazione unica appaltante per conto dei comuni, per fungere da supporto”.