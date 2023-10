ASSEMBLEA UPI A L’AQUILA: RICCI, “POCHE CERTEZZE IN LEGGE DI BILANCIO, IN DUBBIO GLI 800 MILIONI”

L’AQUILA – “Il problema economico finanziario è rimasto, io non ho impressione che le casse degli enti locali sia nelle priorità del governo la coperta sarà cortissima, in uno scenario geopolitico inquietante. Le conseguenze economiche e sul coso del debito si fanno sentire, quanto pagheremo le forniture di gas queto inverno? Come scalderemo le nostre scuole, quanto spenderemo per le manutenzioni?

Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, presidente nazionale delle Autonomie locali italiane (Ali), nel suo intervento all’assemblea nazionale delle Unione delle Province italiane, dal titolo “Le Province, che storia!”.

“Il fabbisogno per le Province è di 800 milioni, ma questi soldi non sono sul tavolo, e mancano già 4 miliardi per sanità, ci sono impellenti esigenze sociali e promesse elettorali da mantenere. Se si muove anche lo spread il margine saranno ancora più stretti”, ha aggiunto.