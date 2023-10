ASSEMBLEA UPI A L’AQUILA, SALVINI: “PRESTO RIAVREMO LE PROVINCE CON LA ‘P’ MAIUSCOLA”

L’AQUILA – “Tornare a eleggere direttamente i presidenti delle Province con piene funzioni, già dalla primavera 2024”.

Questo l’auspicio espresso dal ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini intervenuto in collegamento nella sessione conclusiva dell’assemblea dell’Upi in corso all’Aquila.

“La commissione del Senato – ha detto – dovrebbe finire entro la settimana prossima l’esame degli emendamenti alla nuova legge. Emendamenti – ha precisato – che sono stati depositati depositati a luglio. L’iter sarà dunque portato avanti”.

Per il vicepremier, anche in relazione alle osservazioni espresse dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è importante “‘non rimanere a metà del guado. Occorre ridare alle Province la ‘P’ maiuscola e le piene competenze su alcuni temi come la manutenzione stradale e le scuole. Occorre dire agli italiani – ha detto ancora – che reintrodurre le Province a pieno regime non rappresenta un costo ma un beneficio”.

“Bisogna restituire – ha concluso Salvini in collegamento – la giusta dignità economica e organizzativa”.