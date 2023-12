L’AQUILA: AUTO CON VETRI SFONDATI E FURTI, VITTIME GLI ESCURSIONISTI A SORGENTI SAN FRANCO

L’AQUILA – Una passeggiata il 23 dicembre alle sorgenti di San Franco, ai piedi del Gran Sasso aquilano, nel territori di Assergi, rovinata da una amara sorpresa: gli escursionisti hanno trovato le loro auto con il vetro sfondato, e con quello che c’era dentro portato via.

Il commento di una vittima su facebook: “ho trovato il vetro della mia macchina rotto. Come me altre macchine parcheggiate in zona hanno subito dei furti! Non si è più padroni di trascorrere qualche ora all’aria aperta che succede anche questo! Ovviamente il tutto è stato segnalato sia da me che da altre persone! Fate attenzione”.