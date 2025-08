ASSESTAMENTO BILANCIO: D’INCECCO (LEGA), “MANOVRA RESPONSABILE, RIFORME ARAP E ARAL STRATEGICHE”

L’AQUILA – “Con l’approvazione in Consiglio regionale del rendiconto generale 2024 e dell’assestamento di bilancio 2025-2027, abbiamo dato un segnale chiaro di responsabilità e attenzione ai conti pubblici, senza trascurare i bisogni dei cittadini”.

Così, in una nota, Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega e presidente della prima Commissione Bilancio.

“Il risultato raggiunto – sottolinea – è frutto di un lavoro ampio e approfondito, svolto in prima Commissione in un clima sereno e costruttivo, con il contributo di tutte le forze politiche, che ringrazio. Come già ribadito, nei prossimi mesi, in particolare tra settembre e ottobre, con l’accertamento delle maggiori entrate, ci impegneremo a reintegrare le voci di bilancio decurtate per il riequilibrio del comparto sanitario”.

“Altro che ‘pietra tombale’ sul futuro della regione, come sostiene l’opposizione, che continua a limitarsi alla propaganda. Non solo comunque rendiconto e assestamento – aggiunge -. Ieri il Consiglio ha approvato anche due riforme fondamentali: quella dell’Azienda Regionale delle Attività Produttive (Arap) e quella dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (Aral). Con la nuova Arap portiamo a termine la riorganizzazione delle politiche industriali regionali, rendendo le aree produttive più competitive e l’Abruzzo più attrattivo per gli investimenti. Una riforma costruita e migliorata grazie al confronto nelle Commissioni prima e terza. Con l’istituzione dell’Aral – prosegue – introduciamo invece un modello più autonomo ed efficiente per i Centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro, in linea con quanto già realizzato in altre regioni.

“Un augurio di buon lavoro all’avvocato Alessandra De Febis, eletta nuovo Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. La maggioranza di centrodestra – conclude D’Incecco – ha dimostrato ancora una volta compattezza e, ripeto, senso di responsabilità. Grazie al lavoro portato avanti dalla Lega in Giunta, in Commissione Bilancio e in Consiglio si sono raggiunti importanti risultati per il presente e il futuro dell’Abruzzo”.