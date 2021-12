ASSISTENZA AGLI ANZIANI, A SANTE MARIE ARRIVA IL PROGETTO TIME TO CARE CON ADA ABRUZZO

SANTE MARIE – Sei una persona anziana o disabile e hai bisogno di aiuto per fare la spesa, comprare le medicine o sbrigare delle pratiche burocratiche? Il Comune di Sante Marie e l’Ada Abruzzo nell’ambito del progetto “Time to care” volto a sostenere le persone sole, mettono a disposizione gratuitamente due volontari che potranno aiutare i residenti e non in situazioni di difficoltà nelle attività quotidiane.

“L’Ada Abruzzo da sempre è al fianco delle persone anziane e sole”, ha commentato la presidente Eleonora Pensa, “con l’obiettivo di aiutarle a trascorrere una vita serena. Grazie a questo progetto, che abbiamo portato avanti con il Comune di Sante Marie e tanti altri Comuni del territorio, riusciremo a dare un supporto alle persone anziane, disabili e sole con dei piccoli gesti quotidiani che per loro rappresentano tanto”.

I due volontari saranno a disposizione delle persone che li contatteranno per avere un loro supporto. Per informazioni e per chiedere il supporto è possibile contattare il numero 331.9801193. “Ringraziamo l’Ada Abruzzo e i volontari che si sono messi a disposizione per questo importante progetto”, ha affermato il sindaco Lorenzo Berardinetti, “stiamo portando avanti diverse attività per supportare i nostri concittadini anziani che spesso avendo i figli e i parenti lontani hanno difficoltà nel gestire la quotidianità. Grazie a questa iniziativa, all’insegna della solidarietà e della collaborazione, avranno un supporto in più sul quale contare”.