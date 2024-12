ASSISTENZA DOMICILIARE POST PARTUM: OK IN REGIONE ALLE LINEE DI INDIRIZZO DEL SERVIZIO

L’AQUILA – La giunta regionale ha approvato oggi il documento tecnico “Linee regionali d’indirizzo per l’organizzazione del servizio domiciliare di assistenza post partum nelle ASL”, su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito del Piano regionale della Prevenzione 2021-2025, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza alle madri e ai neonati nel delicato periodo postnatale. Il documento, elaborato dal gruppo di lavoro regionale sulla salute riproduttiva e approvato dal Comitato Percorso Nascita Regionale (CPNR), rappresenta un passo concreto verso una sanità territoriale più vicina ai cittadini, rispondendo agli obiettivi fissati dal programma “Salute Materno Infantile e Riproduttiva”.

“L’approvazione di queste linee d’indirizzo – ha commentato l’assessore Verì – è un traguardo importante per il nostro sistema sanitario regionale. L’assistenza domiciliare post partum garantirà un supporto concreto e personalizzato alle mamme e alle loro famiglie, promuovendo il benessere materno-infantile e valorizzando il ruolo dell’allattamento al seno come elemento centrale per la salute di madri e bambini. Questo modello organizzativo conferma il nostro impegno per un percorso nascita sicuro e di qualità in tutta la regione.”

Il provvedimento sarà trasmesso al ministero della Salute e ai direttori generali delle ASL regionali per garantirne l’attuazione operativa entro il 2024, come previsto dal Piano Regionale della Prevenzione.