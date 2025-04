ASSISTENZA MINORI FUORI FAMIGLIA: SANTANGELO, “DEFINITI MODALITA’ E TERMINI INVIO RESOCONTO SPESE”

L’AQUILA – “In merito al contributo spese per l’assistenza ai minori fuori famiglia il Ministero dell’Interno, nei giorni scorsi, ha indicato le modalità e i termini per l’invio, da parte dei Comuni, della dichiarazione telematica relativa alle spese sostenute per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile”.

Lo fa sapere, in una nota, l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Roberto Santangelo, che specifica come il provvedimento stabilisce che “al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027”.

L’assessore Santangelo fa anche sapere che “il decreto non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma il Ministero ha reso disponibili il modello per la certificazione e le istruzioni per la compilazione specificando che i Comuni avranno a disposizione 30 giorni di tempo per l’invio della dichiarazione, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del suddetto decreto”.

La dichiarazione è da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’interno. Inoltre, nella seduta del 27 marzo scorso,