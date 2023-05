ASSISTENZA SANITARIA AI SENZA FISSA DIMORA: CDM APPROVA LEGGE PD ABRUZZO

L’AQUILA – “Il Consiglio dei Ministri di oggi ha dato il disco verde definitivo alla legge regionale proposta dal gruppo del PD e definita da tutti ‘la più solidale e democratica approvata in questa legislatura’ che si propone di riconoscere il diritto all’assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora, colmando un grave vuoto normativo”.

Il provvedimento, commentano con soddisfazione i consiglieri regionali del Partito Democratico Dino Pepe, primo firmatario della legge, Antonio Blasioli, Silvio Paolucci e Pierpaolo Pietrucci, “consentirà finalmente ai più vulnerabili di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Asl, e quindi di effettuare la scelta del medico di base e accedere alle prestazioni essenziali garantite a tutti i cittadini”.

“Una misura a tutela di quanti, circa 60mila italiani, per i motivi più disparati, vivono in strada, nei dormitori, nei centri di accoglienza e nelle stazioni – illustrano – un numero peraltro destinato a salire a causa dell’insicurezza economica e del mancato rifinanziamento del fondo di sostegno all’affitto e per la morosità incolpevole -, che andrà inoltre a vantaggio della collettività e del sistema sanitario regionale, specie in termini di costi, in quanto porterà ad una riduzione degli accessi impropri in Pronto Soccorso, assicurando diagnosi e prevenzione in una fase non avanzata delle malattie. Siamo lieti di aver dato un contributo concreto in termini di civiltà e buon senso a favore dei più fragili”.