ASSOCIAZIONE AUTONOMIE LOCALI: “TAGLI CONTINUI DAL GOVERNO, MA L’ABRUZZO HA ALTRE PRIORITA'”

PESCARA – “Un nuovo taglio che penalizza i piccoli comuni. In questi anni il fondo nazionale per gli investimenti e la messa in sicurezza del territorio nei piccoli comuni ha permesso la realizzazione di tante piccole opere attese da tempo, dando ossigeno ai piccoli paesi e alle loro comunità. Già nella scorsa legge di bilancio del 2024 i comuni sotto i mille abitanti avevano visto una riduzione drastica del finanziamento a 59mila euro l’anno, oggi con la legge nazionale di bilancio del 2025 quei fondi sono stati definitivamente cancellati. Ma non è tutto, lo stesso destino è toccato al finanziamento che dal 2019 aveva garantito 50mila euro per ogni annualità ai comuni sotto 5000 abitanti per l’efficientamento energetico. Lo mette in luce l’associazione di comuni Autonomie Locali Italiane.

“Continua incessante la missione punitiva del governo nazionale e di quello regionale contro i comuni, non se ne comprende davvero il senso – dichiara Vincenzo D’Ercole, vicepresidente di ALI Abruzzo e sindaco di Castiglione Messer Raimondo (Teramo) – abbiamo chiesto ai consiglieri della Regione Abruzzo di prevedere nella legge di bilancio regionale un fondo di 10 milioni per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, a parziale compensazione dei tagli nazionali, ma il nostro appello è caduto nel vuoto. Si preferisce dare fondi ai piccoli e grandi eventi, senza alcun criterio di merito, invece di garantire il funzionamento degli enti locali. Viene da chiedersi quale sia la scala di valori e di priorità di questa Regione se preferisce mandare per strada famiglie in difficoltà, tagliando i fondi per gli affitti, pur di garantirsi qualche voto dando i soldi alla sagra di paese”.