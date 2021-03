ASSOCIAZIONE CULTURAQUILA, AL VIA TESSERAMENTO 2021: “TECNOLOGIE PERCONDIVIDERE ANCHE IN PANDEMIA”

L’AQUILA – Nonostante lo stop forzato causato dalla pandemia ancora in atto, apre il tesseramento di CulturAQuila, associazione di promozione sociale aderente alle Acli di L’Aquila, che per il terzo anno dalla sua nascita continua a proporre itinerari storico-culturali di socialità e condivisione tra le mura del capoluogo abruzzese e oltre, proponendo una “formula tecnologica” se la situazione sanitaria costringesse ancora a stare fermi.

“Questo da poco iniziato sarà un anno ancora complicato dal punto di vista sanitari Dpcm che ci tengono fermi da ottobre 2020, senza possibilità finora di accedere ad alcun ristoro. Eppure, la nostra associazione ha deciso di credere fortemente nelle potenzialità di questo territorio e ancora una volta nella cultura come volano e nella socialità come base fondante di ogni società che voglia definirsi democratica e libera”, si legge in una nota dell’associazione.

“La prospettiva è quella di poter tornare a passeggiare insieme con Camminando L’Aquila e con il nostro professor Alessandro Ciuffetelli ma, qualora la situazione sanitaria non lo rendesse possibile, i nostri progetti di valorizzazione e riscoperta del territorio aquilano e abruzzese saranno supportati dalla tecnologia: gli associati potranno godere di tour virtuali, scatti e storie sempre nuove e di incontri in diretta streaming per continuare a condividere nonostante le difficoltà del momento. Abbiamo iniziato a rendere concreto il progetto Abruzzo Sweet Home, una serie di servizi video in collaborazione con il video-maker e fotografo Alessandro Luciani. Prima tappa a Rocca di Cambio grazie alla Pro loco e al sindaco del borgo più alto degli Appennini e che ci auguriamo di arrivare in tutto l’Abruzzo più bello!”.

“La tecnologia non potrà sostituirsi alla socialità ma ci aiuterà a restare in contatto. In cantiere abbiamo tanti progetti e idee che aspettano solo di poter essere realizzati e collaborazioni con associazioni e professionisti della cultura del nostro territorio per mantenere le energie in circolazione; solo insieme si uscirà da questa crisi”.

Sarà possibile tesserarsi dal 15 marzo almeno fino ad agosto. Gli eventi di CulturAQuila per il 2021 saranno in evoluzione in base alle norme sulla pandemia e sulla sicurezza di tutti. Si potrà partecipare agli eventi promossi dall’associazione solo se tesserati.

Per info visitate il sito culturaquila.com, la pagina Facebook e Instagram dell’associazione, oppure scrivete a [email protected]

Download in PDF©