L’AQUILA – “Si può calcolare che questi farmaci abbiano aiutato oltre 300 mila persone”.
Lo ha dichiarato a LaPresse, Paolo Cerasoli, portavoce dell’Associazione latino-americana in Italia (Ali), con sede in Abruzzo, riferendosi all’attività di raccolta, predisposizione e invio di farmaci, medicine e apparecchiature medicali per destinarli ai Paesi che ne hanno più bisogno.
Sabato, Cerasoli interverrà a Civitanova Marche, all’incontro organizzato dal Banco farmaceutico intitolato ‘Donare a chi ha bisogno, custodendo risorse preziose’ che si terrà alle ore 18 presso la sala consiliare di palazzo del Municipio in via XX Settembre. Si tratterà di fare il punto della raccolta e del recupero di medicinali e farmaci, validi, svolta in 10 anni e dedicata a chi ha più bisogno.
“Forniremo i dati più recenti dell’azione di contrasto alla sofferenza messa in campo, in questo difficile decennio, da Ali, associazione impegnata da anni dalla parte del più debole, grazie anche alla generosità della comunità, alla disponibilità di farmacisti, medici e case farmaceutiche. Soprattutto alla forza e al coraggio del dottor Edoardo Leombruni che, dall’Abruzzo, ha lanciato una rete di solidarietà imponete che sta dando frutti nel Sud America, ma è indispensabile garantire ancora tanto sostegno contro sofferenza e maggiore cura là dove le possibilità di vita sono purtroppo davvero poche. Sino ad ora Ali ha distribuito quasi 300 mila chili di aiuti umanitari, l’80 per cento attraverso la rete Caritas – ha concluso Cerasoli – Importante è fondamentale l’attività di mediazione ed organizzazione della coordinatrice Giovanna Secchi che sabato sarà al mio fianco per testimoniare l’importanza dei presidi garantiti da Ali”.
- ASSOCIAZIONE LATINO AMERICANA: CERASOLI, “RACCOLTI E DISTRIBUITI FARMACI PER 300MILA PERSONE”L'AQUILA - "Si può calcolare che questi farmaci abbiano aiutato oltre 300 mila persone". Lo ha dichiarato a LaPresse, Paolo Cerasoli
Ti potrebbe interessare:
ARTICOLI PIÙ VISTI:
- “CDX IN AULA SOLO PER CAFFÈ, MARSILIO NEGA DEMOCRAZIA”, MARIANI: BUCO SANITÀ, IN BILANCIO SPICCIOLI 7 Novembre 2025 TERAMO - Un debito della sanità "fuori controllo", "la colpa che per il centrodestra che…
- SINDACATI CONTRO TUA: “AFFIDAMENTI DEI SERVIZI A PRIVATI E MENO CORSE SULLA COSTA ABRUZZESE” 7 Novembre 2025 PESCARA - Le Organizzazioni Sindacali del settore trasporti esprimono forte preoccupazione per le recenti decisioni…
- “ANTIMICROBICO RESISTENZA MINACCIA ANCHE PER ANIMALI”, CIPPONE, “SOLUZIONE IN TERAPIE INNOVATIVE” 7 Novembre 2025 L'AQUILA - "La minaccia globale rappresentata dalla antimicrobico-resistenza, ovvero dalla capacità di batteri, virus, funghi…
- NEPAL: SOSPESE LE RICERCHE DEL TERAMANO MARCO DI MARCELLO DISPERSO SULL’HIMALAYA 7 Novembre 2025 TERAMO - "Abbiamo avuto la brutta notizia che le ricerche di Marco sono state sospese…
- L’AQUILA: ORTOPEDIA OSPEDALIERA GUIDA LA DELEGAZIONE ITALIANA AL CONGRESSO MONDIALE IN MESSICO 7 Novembre 2025 L’AQUILA – L’ortopedia dell’ospedale dell’Aquila, a capo della delegazione italiana al congresso mondiale della specialità…
- NAVELLI: DUE APPUNTAMENTI NEL SEGNO DELLO ZAFFERANO, UN CONVEGNO E IL GEMELLAGGIO CON FANO ADRIANO 7 Novembre 2025 NAVELLI - Giornata di studi e concerto di fine raccolto per chiudere il mese dedicato…
- ROSETO DEGLI ABRUZZI: SPACCIO DI COCAINA, ARRESTATO 40ENNE 7 Novembre 2025 ROSETO DEGLI ABRUZZI - Nel pomeriggio di ieri, a Roseto degli Abruzzi, i Carabinieri del…
- LAQUILA: “TRAFFICO IMPAZZITO”, PIETRUCCI, “CARO BIONDI, ECCO MIE DUE PROPOSTE” 7 Novembre 2025 L'AQUILA - "Da cittadino e padre che ogni mattina accompagna i propri figli a scuola,…
- INFILTRAZIONI MALAVITOSE NELL’AQUILANO: INTERDITTIVA ANTIMAFIA PER UNA DITTA DI AUTONOLEGGIO 7 Novembre 2025 L'AQUILA - Il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha adottato un nuovo provvedimento interdittivo antimafia nei…
- CPIA L’AQUILA: APERTE ISCRIZIONI CORSO PER LE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E COMPETENZE DIGITALI 7 Novembre 2025 L'AQUILA - Il Cpia dell’Aquila (Centro provinciale istruzione adulti) apre le iscrizioni ai nuovi corsi…