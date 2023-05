“ASSOLTO DOPO 12 ANNI DI PROCESSO”: EX ASSESSORE EZIO STATI NOLEGGIA VELA CON SCRITTA CUBITALE

AVEZZANO – “Assolto dopo 12 anni, 4 mesi 13 giorni e 9 ore, perchè il fatto non sussiste”. E’ la scritta su una vela che sta girando ad Avezzano, noleggiata dall’ex consigliere regionale ed ex assessore di Fi Ezio Stati, dopo la sentenza di assoluzione del Tribunale di Avezzano, nel processo che ipotizzata la corruzione per lui e figlia, Daniela Stati, ex assessore regionale alla Protezione civile. Assoluzione arrivata dopo aver rinunciato alla presrizione. L’inchiesta era partita nel 2010 per presunte mazzette e appalti per la società pubblica Abruzzo Engineering, nell’ambito degli appalti della ricostruzione. Daniela Stati fu interdetta dai pubblici uffici, Ezio Stati è andato in carcere all’Aquila, dove si è messo anche in sciopero della fame.

Domani alle ore 11 nel Palazzo Municipale ad Avezzano Ezio Stati terrà una conferenza stampa a cui parteciperà il deputato Pd Luciano D’Alfonso, che così scrive in una nota: “Fu un equivoco? La mia partecipazione – sarà motivata, consapevole e dicente, e descriverà la gravità dei fatti accaduti e l’imperdonabile responsabilità. Ricomincia un percorso che avrà la sua espressione centrale il 14 giugno 2023, a vent’anni esatti dal 14 giugno 2003”.