ASSOLUZIONI EX GOVERNATORE CHIODI E VENTURONI: MARIANI, “ESPRIMO SODDISFAZIONE”

TERAMO – “Esprimo soddisfazione per la piena assoluzione dopo una lunga e annosa vicenda giudiziaria, nata in un contesto complesso di gestione della sanità abruzzese, di due concittadini come l’ex Governatore Gianni Chiodi e l’ex Assessore alla Sanità Lanfranco Venturoni e ringrazio al contempo la magistratura per il lavoro svolto che ha portato a fare piena luce sulla controversia accertando così la verità”. Lo dichiara il consigliere regionale Sandro Mariani.

“A prescindere dalle diverse idee che hanno animato il nostro percorso politico non possiamo tacere il fatto che entrambi hanno lavorato in un contesto assai difficile legato alla gestione della sanità abruzzese che entrava in una fase di Commissariamento, portando avanti un lavoro onesto e serio come acclarato oggi dal percorso giudiziario giunto a compimento, che noi abbiamo raccolto nel 2014 portandolo, non senza fatica, a termine nel 2016 con l’uscita della Regione Abruzzo dal Commissariamento della sua sanità. Non posso quindi che esprimere vicinanza a Chiodi e Venturoni ed ai loro cari che soffrono e non poco quando una persona vicina viene posta al vaglio dell’azione giudiziaria e purtroppo anche a ciò che ne consegue in termini di esposizione mediatica e non solo”, conclude il politico.