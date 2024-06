ASSOLUZIONE EX MANAGER CIAMPONI: MARSILIO, “HO SEMPRE CREDUTO NELLA SUA INNOCENZA”

L’AQUILA – “Ho appreso con soddisfazione dell’assoluzione con formula piena del dottor Vincenzo Ciamponi dalle accuse di aver preso tangenti da Sabatino Trotta, nell’ambito del processo su casi di corruzione alla Asl che si è concluso ieri in primo grado a Pescara”.

È quanto afferma in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “Sono sempre stato convinto della sua estraneità ai fatti contestati- prosegue Marsilio- avendo conosciuto da vicino e anche sulla mia pelle la doppia personalità di Sabatino Trotta”.

“L’esito del processo di primo grado conferma una mia convinzione e spazza via ogni ombra di dubbio sul fatto che, al di sopra di Sabatino Trotta, vi fosse un sistema di corruzione che coinvolgesse alti livelli dell’amministrazione, se non addirittura della politica. Un’illazione sulla quale qualcuno ha anche fatto speculazione e propaganda in questi anni e che la sentenza del Tribunale di Pescara, che ringrazio anche per il lavoro svolto, ha fugato spero definitivamente”, conclude.