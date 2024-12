ASSOLUZIONE SALVINI: D’ERAMO, “FATTA GIUSTIZIA, SONO FELICE PER MATTEO”

L’AQUILA – “Difendere i confini nazionali e contrastare scafisti e trafficanti di esseri umani non è un reato, ma un diritto-dovere. Con l’assoluzione piena di Matteo Salvini è stata dimostrata l’infondatezza delle accuse perché il fatto non sussiste. Ha vinto il buonsenso, ma soprattutto hanno vinto l’Italia e gli Italiani. Sono felice per Matteo. Giustizia è stata fatta. Ora avanti con ancora maggiore determinazione”. Così in una nota il sottosegretario al Masaf, l’aquilano Luigi D’Eramo.