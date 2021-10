ASSOTURISMO CONFESERCENTI RINNOVA IL SUO DIRETTIVO: GIANLUCA GRIMI È IL NUOVO PRESIDENTE

PINETO – Gianluca Grimi, operatore turistico della costa teramana, è il nuovo presidente di Assoturismo Confesercenti Abruzzo. L’elezione è avvenuta ieri pomeriggio, (20 ottobre 2021) a Villa Filiani di Pineto, e in diretta online, nel corso dell’assemblea regionale della federazione che riunisce le associazioni di categoria operanti nel settore turistico. Ad arricchire l’appuntamento un dibattito incentrato sul futuro del turismo abruzzese nella fase di rinascita dopo la pandemia. A parlarne – alla presenza di albergatori, titolari di pubblici esercizi, balneatori, professionisti del turismo esperienziale, guide e accompagnatori, animatori, agenti di viaggio, titolari di strutture dell’ospitalità diffusa – ospiti di primo piano, come: Corrado Luca Bianca, coordinatore nazionale di Assoturismo Confesercenti; Roberto Di Vincenzo, presidente nazionale di Isnart; Sebastiano Venneri, responsabile turismo di Legambiente Nazionale; Stefano Cianciotta, economista e presidente di Abruzzo Sviluppo e Daniele Zunica, presidente uscente di Assoturismo Confesercenti Abruzzo. Presenti inoltre l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, Daniele D’Amario e Vittorio Messina, Presidente Nazionale di Assoturismo Confesercenti. I lavori sono stati coordinati da Lido Legnini, direttore regionale di Confesercenti e sono stati aperti dai saluti del Sindaco di Pineto Robert Verrocchio e del Presidente Regionale di Confesercenti Daniele Erasmi.

“Desidero porgere le mie congratulazioni al neo presidente di Assoturismo Confesercenti Abruzzo – dichiara Erasmi – e ringraziare il presidente uscente Daniele Zunica per il prezioso lavoro svolto durante il suo mandato. Sono certo che Grimi saprà raccogliere il testimone per portare avanti un percorso importante a tutela degli interessi della categoria in un periodo così delicato come quello legato alla ripresa dopo la pandemia. Un ringraziamento va ai tanti relatori e ospiti intervenuti all’incontro i quali hanno portato contributi e riflessioni significative. Ci aspettano sfide difficili, ma con l’impegno che da sempre distingue la nostra federazione, siamo pronti ad affrontarle cercando soluzioni e risposte per i nostri associati”.