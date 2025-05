ASSUNZIONE DIRIGENTE ASL TERAMO: GATTI, “PELUSI HA LASCIATO FUTURO IN DUE ANNI FA”

TERAMO – “Per completezza di informazione il dottor Pelusi ha lasciato Futuro in circa due anni fa”.

A precisarlo è Paolo Gatti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, presidente della quinta commissione Sanità, in riferimento all’articolo di Abruzzoweb sulle assunzioni, di amministrativi, poi contestate e messe in mora dal dipartimento Sanità della Regione, alla Asl di Pescara e alla Asl di Teramo.

In questo secondo caso con una delibera del 17 aprile, il direttore generale Maurizio Di Giosia aveva proceduto all’assunzione, nel ruolo di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, di Valerio Pelusi, che è già è dipendente della Asl dal 2007 e che vanta una laurea in Management e Comunicazione d’impresa era già. La delibera è stata poi annullata dalla Asl e questa testata, senza minimamente mettere in discussione la legittimità delle procedure e il diritto, per competenze e titoli, di Pelusi a ricoprire quel ruolo, ha ricordato come curiosità il fatto che Pelusi nel 2016 è stato nominato coordinatore di Futuro In, il movimento politico di Gatti, per poi nel 2018 ricoprire il ruolo di vicecoordinatore. Nel 2018 è stato candidato alle comunali con la lista di Futuro In.

Gatti però assicura che poi la sua esperienza con Futuro in si è conclusa due anni fa.

Non solo da quanto appreso da questa testata il divorzio politico tra Pelusi e Gatti sarebbe stato turbolento, tanto che Pelusi avrebbe abbandonato il campo del centrodestra.