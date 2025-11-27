ASSUNZIONI AL 118 ASL CHIETI: FICCO (SAUES), “OK SPERIAMO ALTRO SCORRIMENTO NELLA GRADUATORIA”

CHIETI -Il Saues, Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitaria, congiuntamente alla Federazione Cimo-Fesmed Abruzzo, di cui il sindacato costituisce settore specifico, prende atto ed esprime piena soddisfazione per l’assunzione dei primi tre medici risultati idonei nella graduatoria per il ruolo sanitario del Servizio di Emergenza Territoriale 118.
“Si tratta – spiega il presidente nazionale del Saues Paolo Ficco – di un passo significativo nella direzione del rafforzamento delle equipe territoriali, da tempo necessario per garantire continuità, efficienza e sicurezza nell’erogazione dei servizi di emergenza-urgenza”.
“Oggi – aggiunge Ficco – auspichiamo che la graduatoria prosegua il proprio scorrimento in tempi rapidi, favorendo l’ingresso degli altri medici risultati idonei, così da evitare la dispersione di professionalità che potrebbero essere attratte verso altri servizi sanitari”.
“Un completamento delle assunzioni rappresenterebbe, infatti, un atto di responsabilità e di visione, a beneficio dell’intero sistema dell’emergenza territoriale abruzzese”.
